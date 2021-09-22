https://ria.ru/20210922/vstrecha-1751289094.html
Путин проведет встречу с главой Адыгеи
Путин проведет встречу с главой Адыгеи - РИА Новости, 22.09.2021
Путин проведет встречу с главой Адыгеи
Президент России Владимир Путин пообщается в среду главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:42
2021-09-22T13:42
2021-09-22T13:43
политика
владимир путин
дмитрий песков
мурат кумпилов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается в среду главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ряд встреч запланирован у президента. Из публичного будет его общение с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым", - сказал он журналистам.Песков отметил, что президент традиционно продолжает заниматься вопросами регионов.
https://ria.ru/20210921/putin-1751216312.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, мурат кумпилов
13:42 22.09.2021 (обновлено: 13:43 22.09.2021)
Путин проведет встречу с главой Адыгеи
Путин проведет встречу с главой Адыгеи Кумпиловым