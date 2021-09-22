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Путин проведет встречу с главой Адыгеи
Путин проведет встречу с главой Адыгеи - РИА Новости, 22.09.2021
Путин проведет встречу с главой Адыгеи
Президент России Владимир Путин пообщается в среду главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:42
2021-09-22T13:43
политика
владимир путин
дмитрий песков
мурат кумпилов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается в среду главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ряд встреч запланирован у президента. Из публичного будет его общение с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым", - сказал он журналистам.Песков отметил, что президент традиционно продолжает заниматься вопросами регионов.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, мурат кумпилов
13:42 22.09.2021 (обновлено: 13:43 22.09.2021)
 
Путин проведет встречу с главой Адыгеи

Путин проведет встречу с главой Адыгеи Кумпиловым

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается в среду главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ряд встреч запланирован у президента. Из публичного будет его общение с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что президент традиционно продолжает заниматься вопросами регионов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 22:20
Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковМурат Кумпилов
 
 
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