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Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии
Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии - РИА Новости, 22.09.2021
Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:54
2021-09-22T13:10
в мире
безопасность
сша
хельсинки
финляндия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
марк милли
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", - сказали в ведомстве.В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Финляндии на территории резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы.О самом факте встречи ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, но детали не раскрывались. При этом, по данным издания, встреча проходила в самом Хельсинки.
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в мире, безопасность, сша, хельсинки, финляндия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, марк милли
12:54 22.09.2021 (обновлено: 13:10 22.09.2021)
 
Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии

Минобороны: главы Генштабов России и США обсудили снижение рисков при военной деятельности

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председателя комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во время встречи в городе Вантаа в пригороде Хельсинки
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председателя комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во время встречи в городе Вантаа в пригороде Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", - сказали в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Финляндии на территории резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы.
О самом факте встречи ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, но детали не раскрывались. При этом, по данным издания, встреча проходила в самом Хельсинки.
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В миреБезопасностьСШАХельсинкиФинляндияВалерий ГерасимовВооруженные силы РФМарк Милли
 
 
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