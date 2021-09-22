https://ria.ru/20210922/vstrecha-1751278245.html

Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии

Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии - РИА Новости, 22.09.2021

Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:54

2021-09-22T12:54

2021-09-22T13:10

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вооруженные силы рф

марк милли

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", - сказали в ведомстве.В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Финляндии на территории резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы.О самом факте встречи ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, но детали не раскрывались. При этом, по данным издания, встреча проходила в самом Хельсинки.

https://ria.ru/20210914/armiya-1750030694.html

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в мире, безопасность, сша, хельсинки, финляндия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, марк милли