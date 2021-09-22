https://ria.ru/20210922/vstrecha-1751278245.html
Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии
Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии - РИА Новости, 22.09.2021
Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:54
2021-09-22T12:54
2021-09-22T13:10
в мире
безопасность
сша
хельсинки
финляндия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
марк милли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751282862_0:0:1193:672_1920x0_80_0_0_57000aad0414b9eb5d5b74cc01273ce0.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", - сказали в ведомстве.В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Финляндии на территории резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы.О самом факте встречи ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, но детали не раскрывались. При этом, по данным издания, встреча проходила в самом Хельсинки.
https://ria.ru/20210914/armiya-1750030694.html
сша
хельсинки
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751282862_6:0:1083:808_1920x0_80_0_0_80715c3368f70897cf31984ea41e7844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, сша, хельсинки, финляндия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, марк милли
12:54 22.09.2021 (обновлено: 13:10 22.09.2021)
Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии
Минобороны: главы Генштабов России и США обсудили снижение рисков при военной деятельности