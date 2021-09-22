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Туризм
https://ria.ru/20210922/vodorodnyypoezd-1751252809.html
Во Франции запустили первый водородный поезд
Во Франции запустили первый водородный поезд - РИА Новости, 22.09.2021
Во Франции запустили первый водородный поезд
Во Франции на смену дизелю пришел водород: первый поезд на экотопливе уже отправился в пилотный рейс, сообщает "Европульс". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T00:45
2021-09-22T14:51
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железная дорога
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Во Франции на смену дизелю пришел водород: первый поезд на экотопливе уже отправился в пилотный рейс, сообщает "Европульс".Водородный поезд Coradia iLint может разгоняться до 140 километров в час и проезжать почти тысячу километров без дозаправки. Он абсолютно безопасен для окружающей среды, так как выбрасывает в атмосферу только водяной пар.В ближайшее время во Франции запустят 14 поездов на водороде, которые заменят старые дизельные в четырех регионах страны: Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Гранд-Эст и Окситания.К 2035 году во Франции планируют полностью избавиться от дизельного железнодорожного транспорта.
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экология, франция, новости - туризм, транспорт, технологии, поезда, железная дорога, куда поехать
00:45 22.09.2021 (обновлено: 14:51 22.09.2021)
 

Во Франции запустили первый водородный поезд

© Flickr / Rob DammersРегиональный поезд TER во Франции
Региональный поезд TER во Франции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Flickr / Rob Dammers
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Во Франции на смену дизелю пришел водород: первый поезд на экотопливе уже отправился в пилотный рейс, сообщает "Европульс".
Водородный поезд Coradia iLint может разгоняться до 140 километров в час и проезжать почти тысячу километров без дозаправки. Он абсолютно безопасен для окружающей среды, так как выбрасывает в атмосферу только водяной пар.
В ближайшее время во Франции запустят 14 поездов на водороде, которые заменят старые дизельные в четырех регионах страны: Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Гранд-Эст и Окситания.
К 2035 году во Франции планируют полностью избавиться от дизельного железнодорожного транспорта.
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