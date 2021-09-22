https://ria.ru/20210922/voditel-1751349406.html

В Москве водитель сбил девятилетнего мальчика на самокате

В Москве водитель сбил девятилетнего мальчика на самокате - РИА Новости, 22.09.2021

В Москве водитель сбил девятилетнего мальчика на самокате

Девятилетнего ребенка, который ехал на самокате по пешеходному переходу на улице Раменки, сбил водитель, проехавший на красный свет из-за того, что отвлекся на... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:05

2021-09-22T18:05

2021-09-22T18:05

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Девятилетнего ребенка, который ехал на самокате по пешеходному переходу на улице Раменки, сбил водитель, проехавший на красный свет из-за того, что отвлекся на мобильный телефон, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции."На улице Раменки у дома 3, водитель автомобиля Ford совершил наезд на 9-летнего мальчика, который в сопровождении мамы пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, водитель объяснил, что отвлекся на телефон. Мальчик госпитализирован с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

https://ria.ru/20210902/samokat-1748427278.html

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происшествия, москва, россия