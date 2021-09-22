16:50 22.09.2021 (обновлено: 17:07 22.09.2021)
Врач рассказал о состоянии водителя, пострадавшего при покушении на Шефира
Главврач Семенов: состояние водителя, пострадавшего при покушении на Шефира, стабильное
© REUTERS / Serhii NuzhnenkoПолицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Состояние водителя, пострадавшего при покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, стабильное, угроз его жизни нет, операция прошла успешно, заявил в среду главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенов.
Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
"Пациент, который вас интересует, Иванько Александр Григорьевич доставлен к нам на скорой помощи… Медицинская помощь ему оказана в полном объеме. Состояние его стабильное, угроз жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений…(Операция - ред.) прошла гладко, стандартно, без всяких осложнений", - заявил Семенов в ходе общения с журналистами, которое в среду транслировал телеканал "Украина 24".
По его словам, пациент получил огнестрельное ранение ноги. При этом количество ранений врач не назвал. Сроки восстановления пациента будут зависеть от того, как будет протекать послеоперационный период. При этом он допустил, что могут быть осложнения, поскольку ранение было огнестрельным.