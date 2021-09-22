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В Раде выступили против увеличения финансирования Института нацпамяти
В Раде выступили против увеличения финансирования Института нацпамяти - РИА Новости, 22.09.2021
В Раде выступили против увеличения финансирования Института нацпамяти
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Даниил... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:01
2021-09-22T12:01
в мире
украина
верховная рада украины
галичина (дивизия войск сс)
украинский институт национальной памяти
даниил гетманцев
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев выступил против увеличения финансирования Украинского института национальной памяти (УИНП), так как считает, что в деятельности института допускается "чествование нацистов".Ранее украинский институт национальной памяти на запрос издания "Страна" указывал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, которая является запрещенной на Украине.Гетманцев считает, что поскольку власть пытается сократить расходы на государственный аппарат, расходы на институт нацпамяти увеличивать не нужно. По его мнению, для того, чтобы увеличить расходы на это учреждение на 128%, предусмотренное проектом госбюджета на 2022 год, нужно обоснование. Одной из причин, почему он против увеличения расходов - это то, что институт нацпамяти принимал "участие в чествовании памяти нацистов"."Я считаю, что сам факт службы в дивизии СС является клеймом для человека и свидетельством того, что этот человек, что бы он ни делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости и тех людей, которые действительно за свою независимость отдавали жизнь. Мне кажется, что попытки найти древних героев, что происходит в УИНП, которые загрязнены сотрудничеством с СС, являются совершенно неприемлемыми — я против этого категорически выступаю", - сказал Гетманцев в интервью изданию Hromadske.При этом он считает, что ликвидировать институт не нужно.Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Как известно, военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
https://ria.ru/20210705/ukraina-1739900397.html
https://ria.ru/20210629/neonatsizm-1738987992.html
https://ria.ru/20210508/marsh-1731514013.html
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в мире, украина, верховная рада украины, галичина (дивизия войск сс), украинский институт национальной памяти, даниил гетманцев
12:01 22.09.2021
 
В Раде выступили против увеличения финансирования Института нацпамяти

Депутат от "Слуги народа" Гетманцев: Институт нацпамяти участвовал в чествовании нацистов

© Фото : Украинский институт национальной памятиФотовыставка Института национальной памяти Украины
Фотовыставка Института национальной памяти Украины - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Украинский институт национальной памяти
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев выступил против увеличения финансирования Украинского института национальной памяти (УИНП), так как считает, что в деятельности института допускается "чествование нацистов".
Ранее украинский институт национальной памяти на запрос издания "Страна" указывал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, которая является запрещенной на Украине.
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Гетманцев считает, что поскольку власть пытается сократить расходы на государственный аппарат, расходы на институт нацпамяти увеличивать не нужно. По его мнению, для того, чтобы увеличить расходы на это учреждение на 128%, предусмотренное проектом госбюджета на 2022 год, нужно обоснование. Одной из причин, почему он против увеличения расходов - это то, что институт нацпамяти принимал "участие в чествовании памяти нацистов".
"Я считаю, что сам факт службы в дивизии СС является клеймом для человека и свидетельством того, что этот человек, что бы он ни делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости и тех людей, которые действительно за свою независимость отдавали жизнь. Мне кажется, что попытки найти древних героев, что происходит в УИНП, которые загрязнены сотрудничеством с СС, являются совершенно неприемлемыми — я против этого категорически выступаю", - сказал Гетманцев в интервью изданию Hromadske.
При этом он считает, что ликвидировать институт не нужно.
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Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Как известно, военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныГаличина (дивизия войск СС)Украинский институт национальной памятиДаниил Гетманцев
 
 
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