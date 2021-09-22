https://ria.ru/20210922/ugroza-1751228677.html
В США назвали Россию главной военной угрозой
В США назвали Россию главной военной угрозой - РИА Новости, 22.09.2021
В США назвали Россию главной военной угрозой
РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:10
2021-09-22T05:10
2021-09-22T05:34
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Россия — главная угроза для США, считает глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк. Об этом он заявил в интервью изданию Air Force Magazine.По его словам, Китай — это "долгосрочна угроза", но Россия обладает большей военной мощью."Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет главную военную угрозу", — заключил глава Северного командования.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств.
https://ria.ru/20210819/general-1746428857.html
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в мире, сша, китай, россия
05:10 22.09.2021 (обновлено: 05:34 22.09.2021)
В США назвали Россию главной военной угрозой
Глава Северного командования ВС США Ван Херк: Россия представляет главную военную угрозу