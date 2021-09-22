Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/ugroza-1751228677.html
В США назвали Россию главной военной угрозой
В США назвали Россию главной военной угрозой - РИА Новости, 22.09.2021
В США назвали Россию главной военной угрозой
РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:10
2021-09-22T05:34
в мире
сша
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149034/68/1490346876_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_87398f9b605588876040a66ad0ab64da.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Россия — главная угроза для США, считает глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк. Об этом он заявил в интервью изданию Air Force Magazine.По его словам, Китай — это "долгосрочна угроза", но Россия обладает большей военной мощью."Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет главную военную угрозу", — заключил глава Северного командования.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств.
https://ria.ru/20210819/general-1746428857.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149034/68/1490346876_55:0:966:683_1920x0_80_0_0_424a6e3ef531f291f160cc863a959f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, россия
05:10 22.09.2021 (обновлено: 05:34 22.09.2021)
 
В США назвали Россию главной военной угрозой

Глава Северного командования ВС США Ван Херк: Россия представляет главную военную угрозу

© Фото : Главный штаб ВМФ РоссииПодлодка
Подлодка - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Главный штаб ВМФ России
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Россия — главная угроза для США, считает глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк. Об этом он заявил в интервью изданию Air Force Magazine.

"Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия", — сказал Ван Херк.

По его словам, Китай — это "долгосрочна угроза", но Россия обладает большей военной мощью.
"Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет главную военную угрозу", — заключил глава Северного командования.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств.
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников из акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 17:47
Американский генерал назвал российское оружие, способное сокрушить волю США
 
В миреСШАКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
Лента новостейМолния