https://ria.ru/20210922/ugroza-1751228677.html

В США назвали Россию главной военной угрозой

В США назвали Россию главной военной угрозой - РИА Новости, 22.09.2021

В США назвали Россию главной военной угрозой

РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T05:10

2021-09-22T05:10

2021-09-22T05:34

в мире

сша

китай

россия

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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Россия — главная угроза для США, считает глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк. Об этом он заявил в интервью изданию Air Force Magazine.По его словам, Китай — это "долгосрочна угроза", но Россия обладает большей военной мощью."Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет главную военную угрозу", — заключил глава Северного командования.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств.

https://ria.ru/20210819/general-1746428857.html

сша

китай

россия

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2021

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в мире, сша, китай, россия