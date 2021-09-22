Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210922/uglevody-1751093257.html
"Правда тела". "Амнистия" углеводов
"Правда тела". "Амнистия" углеводов - РИА Новости, 22.09.2021
"Правда тела". "Амнистия" углеводов
“От хлеба толстеют”: углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле? Когда хлеб полезен, а когда к нему стоит относиться как к десерту? Почему на завтрак можно съесть бутерброд, а на ужин - лучше не надо? И что с “быстрыми” кашами и лапшой? Выпуск, в котором мы “амнистируем” углеводы (но не все!).
2021-09-22T12:00
2021-09-22T12:00
правда тела
общество
подкаст
юлия чехонина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751092975_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_cdfa93fe261834f6ebfbf43eb4db89df.png
"Правда тела". "Амнистия" углеводов
“От хлеба толстеют”: углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле? Когда хлеб полезен, а когда к нему стоит относиться как к десерту? Почему на завтрак можно съесть бутерброд, а на ужин - лучше не надо? И что с “быстрыми” кашами и лапшой? Выпуск, в котором мы “амнистируем” углеводы (но не все!).
audio/mpeg
"Правда тела". "Амнистия" углеводов
“От хлеба толстеют”: углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле? Когда хлеб полезен, а когда к нему стоит относиться как к десерту? Почему на завтрак можно съесть бутерброд, а на ужин - лучше не надо? И что с “быстрыми” кашами и лапшой? Выпуск, в котором мы “амнистируем” углеводы (но не все!).
audio/mpeg
Существует ли “углеводная зависимость”? И что произойдет, если убрать углеводы из рациона? Объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.02:20 Есть ли у нас зависимость от углеводов и как с этим жить03:20 Какими бывают углеводы04:12 “Хлеб - не самый высококалорийный продукт”05:40 Самые полезные и вредные продукты с высоким содержанием углеводов07:25 Что произойдет, если вообще убрать углеводы09:08 “Когда не хватает углеводов, включается процесс их синтеза из других источников”12:50 Оптимальный рацион на осень14:03 Почему на завтрак можно съесть массивный бутерброд, а на ужин - лучше не надо19:40 Быстрые каши и лапша - вредны или нет?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751092975_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_494ad5e7f4a4f35c27109c1da52872a7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, подкаст, юлия чехонина, аудио
12:00 22.09.2021
 

"Правда тела". "Амнистия" углеводов

Правда тела
"Правда тела". "Амнистия" углеводов
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“От хлеба толстеют”: углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле? Когда хлеб полезен, а когда к нему стоит относиться как к десерту? Почему на завтрак можно съесть бутерброд, а на ужин - лучше не надо? И что с “быстрыми” кашами и лапшой? Выпуск, в котором мы “амнистируем” углеводы (но не все!).
Существует ли “углеводная зависимость”? И что произойдет, если убрать углеводы из рациона? Объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.
02:20 Есть ли у нас зависимость от углеводов и как с этим жить
03:20 Какими бывают углеводы
04:12 “Хлеб - не самый высококалорийный продукт”
05:40 Самые полезные и вредные продукты с высоким содержанием углеводов
07:25 Что произойдет, если вообще убрать углеводы
09:08 “Когда не хватает углеводов, включается процесс их синтеза из других источников”
12:50 Оптимальный рацион на осень
14:03 Почему на завтрак можно съесть массивный бутерброд, а на ужин - лучше не надо
19:40 Быстрые каши и лапша - вредны или нет?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаОбществоПодкастЮлия Чехонина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния