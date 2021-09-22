https://ria.ru/20210922/uglevody-1751093257.html

"Правда тела". "Амнистия" углеводов

"Правда тела". "Амнистия" углеводов - РИА Новости, 22.09.2021

"Правда тела". "Амнистия" углеводов

“От хлеба толстеют”: углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле? Когда хлеб полезен, а когда к нему стоит относиться как к десерту? Почему на завтрак можно съесть бутерброд, а на ужин - лучше не надо? И что с “быстрыми” кашами и лапшой? Выпуск, в котором мы “амнистируем” углеводы (но не все!).

2021-09-22T12:00

2021-09-22T12:00

2021-09-22T12:00

правда тела

общество

подкаст

юлия чехонина

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"Правда тела". "Амнистия" углеводов “От хлеба толстеют”: углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле? Когда хлеб полезен, а когда к нему стоит относиться как к десерту? Почему на завтрак можно съесть бутерброд, а на ужин - лучше не надо? И что с “быстрыми” кашами и лапшой? Выпуск, в котором мы “амнистируем” углеводы (но не все!). audio/mpeg

"Правда тела". "Амнистия" углеводов “От хлеба толстеют”: углеводы принято обвинять и в болезнях, и в наборе веса - но так ли это на самом деле? Когда хлеб полезен, а когда к нему стоит относиться как к десерту? Почему на завтрак можно съесть бутерброд, а на ужин - лучше не надо? И что с “быстрыми” кашами и лапшой? Выпуск, в котором мы “амнистируем” углеводы (но не все!). audio/mpeg

Существует ли “углеводная зависимость”? И что произойдет, если убрать углеводы из рациона? Объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.02:20 Есть ли у нас зависимость от углеводов и как с этим жить03:20 Какими бывают углеводы04:12 “Хлеб - не самый высококалорийный продукт”05:40 Самые полезные и вредные продукты с высоким содержанием углеводов07:25 Что произойдет, если вообще убрать углеводы09:08 “Когда не хватает углеводов, включается процесс их синтеза из других источников”12:50 Оптимальный рацион на осень14:03 Почему на завтрак можно съесть массивный бутерброд, а на ужин - лучше не надо19:40 Быстрые каши и лапша - вредны или нет?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, подкаст, юлия чехонина, аудио