https://ria.ru/20210922/uchenye-1751366266.html

Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021

Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в Китае, говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном на... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:27

2021-09-22T19:27

2021-09-22T19:27

распространение коронавируса

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сша

китай

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в Китае, говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном на научном портале препринтов научных публикаций ChinaXiv.Группа ученых из КНР с помощью математической модели проанализировала возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения."На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - говорится в сообщении.По словам ученых, результаты проведенного ими анализа показывают, что с высокой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года. При этом, отмечают ученые, распространение COVID-19 в самом Китае, вероятнее всего, началось только в конце декабря 2019 года.Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.Президент США Джо Байден ранее обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.

https://ria.ru/20210803/otchet-1744178986.html

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

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в мире, сша, китай, коронавирус covid-19