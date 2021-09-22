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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/uchenye-1751366266.html
Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021
Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в Китае, говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном на... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:27
2021-09-22T19:27
распространение коронавируса
в мире
сша
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в Китае, говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном на научном портале препринтов научных публикаций ChinaXiv.Группа ученых из КНР с помощью математической модели проанализировала возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения."На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - говорится в сообщении.По словам ученых, результаты проведенного ими анализа показывают, что с высокой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года. При этом, отмечают ученые, распространение COVID-19 в самом Китае, вероятнее всего, началось только в конце декабря 2019 года.Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.Президент США Джо Байден ранее обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.
https://ria.ru/20210803/otchet-1744178986.html
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в мире, сша, китай, коронавирус covid-19
19:27 22.09.2021
 
Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Ученные: COVID-19 мог начать распространяться в США раньше, чем в Китае

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в Китае, говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном на научном портале препринтов научных публикаций ChinaXiv.
Группа ученых из КНР с помощью математической модели проанализировала возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.
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"На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - говорится в сообщении.
По словам ученых, результаты проведенного ими анализа показывают, что с высокой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года. При этом, отмечают ученые, распространение COVID-19 в самом Китае, вероятнее всего, началось только в конце декабря 2019 года.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.
Президент США Джо Байден ранее обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов. В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.
 
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