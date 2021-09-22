https://ria.ru/20210922/ucheniya-1751247971.html
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения у границы с Крымом - РИА Новости, 22.09.2021
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил вооруженных сил Украины. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:28
2021-09-22T10:28
2021-09-22T10:28
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил вооруженных сил Украины."Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск, которая выполняет боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляют операторы беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.В пресс-службе отметили, что огонь наносился по пехоте и бронетехнике условного противника, которые находились на расстоянии более 30 километров. По легенде учений первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения, но операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили в его тылу резервы. После этого, по тревоге подняли военнослужащих, которые выдвинулись из района сосредоточения, развернули огневые позиции и навели оружие на условные цели для их поражения.
https://ria.ru/20210914/ukraina-1750068554.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, республика крым
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения со стрельбами у границы с Крымом