https://ria.ru/20210922/ucheniya-1751247971.html

Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные провели учения у границы с Крымом - РИА Новости, 22.09.2021

Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил вооруженных сил Украины. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:28

2021-09-22T10:28

2021-09-22T10:28

в мире

украина

республика крым

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил вооруженных сил Украины."Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск, которая выполняет боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляют операторы беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.В пресс-службе отметили, что огонь наносился по пехоте и бронетехнике условного противника, которые находились на расстоянии более 30 километров. По легенде учений первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения, но операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили в его тылу резервы. После этого, по тревоге подняли военнослужащих, которые выдвинулись из района сосредоточения, развернули огневые позиции и навели оружие на условные цели для их поражения.

https://ria.ru/20210914/ukraina-1750068554.html

украина

республика крым

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в мире, украина, республика крым