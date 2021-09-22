https://ria.ru/20210922/ucheniya-1751240595.html

В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе

В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе - РИА Новости, 22.09.2021

В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе

Учения по пресечению теракта на одной из газодобывающих платформ в акватории Черного моря прошли в Крыму, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:35

2021-09-22T09:35

2021-09-22T09:35

безопасность

черноморнефтегаз

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

черное море

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Учения по пресечению теракта на одной из газодобывающих платформ в акватории Черного моря прошли в Крыму, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ."Силовики отрабатывали действия по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта, совершенного на одной из платформ государственного унитарного предприятия республики Крым "Черноморнефтегаз", расположенной в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении.В учениях задействовали пограничников, силы региональных управлений ФСБ, МЧС, Росгвардии, МВД, Черноморского флота, "Черноморнефтегаза"."В рамках тренировки отработано спасание утопающих с применением парашютно-десантной группы Черноморского флота и тушение пожара судами "Черноморнефтегаза", - добавляется в сообщении.В ведомстве отметили, что операция по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы прошла успешно и получила положительные оценки со стороны руководства оперативного штаба.

https://ria.ru/20210921/ucheniya-1751171458.html

https://ria.ru/20210921/morpekhi-1751069778.html

республика крым

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, черноморнефтегаз, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), черное море, россия