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На Украине начинаются военные учения с участием сил НАТО
На Украине начинаются военные учения с участием сил НАТО - РИА Новости, 22.09.2021
На Украине начинаются военные учения с участием сил НАТО
Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военных и техники стран НАТО начинаются в среду на Украине, они продлятся до 30 РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T00:28
2021-09-22T00:28
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КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военных и техники стран НАТО начинаются в среду на Украине, они продлятся до 30 сентября.Маневры с участием около 12,5 тысяч военных и с привлечением авиации и флота пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.По его словам, учения направлены на улучшение взаимодействия с партнерами Украины, они пройдут по стандартам НАТО. По данным главкома, к учениям будут привлечены партнеры Киева, которые будут работать в качестве штабных офицеров и инспекторов. В маневрах будут две штабные фазы и одна практическая.По его словам, в учениях примут участие до 12,5 тысяч военных, в том числе около 700 из стран НАТО, в частности: из США - 230, из Великобритании - 120, из Румынии - 32, из Польши - 80, из Литвы -35, из Словакии - 150. Также примут участие военные Латвии, Канады, Италии, Германии, Венгрии, Швеции, Грузии, Молдавии и Иордании.Всего в маневрах будут участвовать 420 бронированных машин и 85 танков. Также примут участие артиллерийские системы и ракетные системы залпового огня калибром более 100 миллиметров – до 50 единиц, боевые корабли – до 20, самолеты и вертолеты – до 30.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 сентября, что предстоящие на территории Украины в сентябре и октябре военные учения с НАТО призваны отвлечь внимание от неудач внутренней политики Киева. По ее словам, власти Украины пытаются "погрузить население в параллельную реальность".
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в мире, украина, грузия, сша, румыния, великобритания, нато
00:28 22.09.2021
 
На Украине начинаются военные учения с участием сил НАТО

На Украине начинаются военные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением сил НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военных и техники стран НАТО начинаются в среду на Украине, они продлятся до 30 сентября.
Маневры с участием около 12,5 тысяч военных и с привлечением авиации и флота пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.
"Наши стратегические командно-штабные учения, которые мы назвали "Объединенные усилия-2021", - это итог нашей годовой работы. Эти учения носят исключительно оборонный характер. Эти учения направлены на то, чтобы повысить в первую очередь оборонные способности нашего государства и наших вооруженных сил по пресечению вооруженной агрессии", - заявил главнокомандующий украинскими ВС Валерий Залужный.
По его словам, учения направлены на улучшение взаимодействия с партнерами Украины, они пройдут по стандартам НАТО. По данным главкома, к учениям будут привлечены партнеры Киева, которые будут работать в качестве штабных офицеров и инспекторов. В маневрах будут две штабные фазы и одна практическая.
"Мы попробуем выполнить задания в качестве многонациональной авиационной компоненты. Будем выполнять задания в качестве многонациональной компоненты батальонно-тактической группы механизированной бригады. Будем тренировать возможности применения многонациональной группы специального назначения. Впервые попробуем отработать идеи многонациональной батальонно-тактической группы отдельной бригады морской пехоты", - рассказал главком.
По его словам, в учениях примут участие до 12,5 тысяч военных, в том числе около 700 из стран НАТО, в частности: из США - 230, из Великобритании - 120, из Румынии - 32, из Польши - 80, из Литвы -35, из Словакии - 150. Также примут участие военные Латвии, Канады, Италии, Германии, Венгрии, Швеции, Грузии, Молдавии и Иордании.
Всего в маневрах будут участвовать 420 бронированных машин и 85 танков. Также примут участие артиллерийские системы и ракетные системы залпового огня калибром более 100 миллиметров – до 50 единиц, боевые корабли – до 20, самолеты и вертолеты – до 30.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 сентября, что предстоящие на территории Украины в сентябре и октябре военные учения с НАТО призваны отвлечь внимание от неудач внутренней политики Киева. По ее словам, власти Украины пытаются "погрузить население в параллельную реальность".
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