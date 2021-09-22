https://ria.ru/20210922/ucheniya-1751222273.html

На Украине начинаются военные учения с участием сил НАТО

На Украине начинаются военные учения с участием сил НАТО - РИА Новости, 22.09.2021

На Украине начинаются военные учения с участием сил НАТО

Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военных и техники стран НАТО начинаются в среду на Украине, они продлятся до 30 РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T00:28

2021-09-22T00:28

2021-09-22T00:28

в мире

украина

грузия

сша

румыния

великобритания

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg

КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военных и техники стран НАТО начинаются в среду на Украине, они продлятся до 30 сентября.Маневры с участием около 12,5 тысяч военных и с привлечением авиации и флота пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.По его словам, учения направлены на улучшение взаимодействия с партнерами Украины, они пройдут по стандартам НАТО. По данным главкома, к учениям будут привлечены партнеры Киева, которые будут работать в качестве штабных офицеров и инспекторов. В маневрах будут две штабные фазы и одна практическая.По его словам, в учениях примут участие до 12,5 тысяч военных, в том числе около 700 из стран НАТО, в частности: из США - 230, из Великобритании - 120, из Румынии - 32, из Польши - 80, из Литвы -35, из Словакии - 150. Также примут участие военные Латвии, Канады, Италии, Германии, Венгрии, Швеции, Грузии, Молдавии и Иордании.Всего в маневрах будут участвовать 420 бронированных машин и 85 танков. Также примут участие артиллерийские системы и ракетные системы залпового огня калибром более 100 миллиметров – до 50 единиц, боевые корабли – до 20, самолеты и вертолеты – до 30.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 сентября, что предстоящие на территории Украины в сентябре и октябре военные учения с НАТО призваны отвлечь внимание от неудач внутренней политики Киева. По ее словам, власти Украины пытаются "погрузить население в параллельную реальность".

https://ria.ru/20210921/voyna-1751068605.html

украина

грузия

сша

румыния

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, грузия, сша, румыния, великобритания, нато