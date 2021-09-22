https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751288488.html
На Урале возбудили дело после убийства вокалистки рок-группы
На Урале возбудили дело после убийства вокалистки рок-группы - РИА Новости, 22.09.2021
На Урале возбудили дело после убийства вокалистки рок-группы
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения тела девушки в городе Кыштым Челябинской области, подозреваемых ищут,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:39
2021-09-22T13:39
2021-09-22T13:39
происшествия
челябинская область
кыштым
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения тела девушки в городе Кыштым Челябинской области, подозреваемых ищут, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя по связям со СМИ следственного управления СК РФ по региону Владимир Шишков.По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, 18 сентября в квартире в Кыштыме было обнаружено тело Анастасии Хорольской, 1997 года рождения.Проверяются лица, которые могут быть причастны к преступлению, добавил он.На личных страницах в соцсетях Хорольская указывает свое место работы – рок-группа "Harley", также она размещала в TikTok свои видео. По данным региональных СМИ, девушка была в группе вокалисткой, ее тело в ванне обнаружила бабушка.Администратор группы во "ВКонтакте" rock-band "Harley" Саренц Геворкян сообщил РИА Новости, что Хорольская была "очень хорошей и доброй девушкой", отказавшись от дальнейшего разговора.
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РИА Новости
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происшествия, челябинская область, кыштым
На Урале возбудили дело после убийства вокалистки рок-группы
СК завел дело после обнаружения тела вокалистки рок-группы "Harley" в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения тела девушки в городе Кыштым
Челябинской области, подозреваемых ищут, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя по связям со СМИ следственного управления СК РФ по региону Владимир Шишков.
По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, 18 сентября в квартире в Кыштыме было обнаружено тело Анастасии Хорольской, 1997 года рождения.
"В связи с данным фактом следственными органами расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования было установлено, что смерть носит криминальный характер", - сказал Шишков.
Проверяются лица, которые могут быть причастны к преступлению, добавил он.
На личных страницах в соцсетях Хорольская указывает свое место работы – рок-группа "Harley", также она размещала в TikTok свои видео. По данным региональных СМИ, девушка была в группе вокалисткой, ее тело в ванне обнаружила бабушка.
Администратор группы во "ВКонтакте" rock-band "Harley" Саренц Геворкян сообщил РИА Новости, что Хорольская была "очень хорошей и доброй девушкой", отказавшись от дальнейшего разговора.