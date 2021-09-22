https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751243547.html
Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве
Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве
Убийство родителей 16-летний юноша, по предварительной версии, совершил из-за домашнего конфликта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:56
2021-09-22T09:56
2021-09-22T15:35
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Убийство родителей 16-летний юноша, по предварительной версии, совершил из-за домашнего конфликта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала о задержании 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве мамы и папы, чьи тела нашли с колото-резаными ранениями в квартире на северо-востоке Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц".Он добавил, что у матери подростка перерезано горло, а отца несколько раз ударили ножом в область живота.
https://ria.ru/20210813/prikame-1745645867.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
09:56 22.09.2021 (обновлено: 15:35 22.09.2021)
Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве
Источник: подросток в Москве убил родителей во время ссоры