https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751243547.html

Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве

Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве - РИА Новости, 22.09.2021

Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве

Убийство родителей 16-летний юноша, по предварительной версии, совершил из-за домашнего конфликта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:56

2021-09-22T09:56

2021-09-22T15:35

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Убийство родителей 16-летний юноша, по предварительной версии, совершил из-за домашнего конфликта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала о задержании 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве мамы и папы, чьи тела нашли с колото-резаными ранениями в квартире на северо-востоке Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц".Он добавил, что у матери подростка перерезано горло, а отца несколько раз ударили ножом в область живота.

https://ria.ru/20210813/prikame-1745645867.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)