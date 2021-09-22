Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751243547.html
Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве
Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве
Убийство родителей 16-летний юноша, по предварительной версии, совершил из-за домашнего конфликта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:56
2021-09-22T15:35
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Убийство родителей 16-летний юноша, по предварительной версии, совершил из-за домашнего конфликта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала о задержании 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве мамы и папы, чьи тела нашли с колото-резаными ранениями в квартире на северо-востоке Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц".Он добавил, что у матери подростка перерезано горло, а отца несколько раз ударили ножом в область живота.
https://ria.ru/20210813/prikame-1745645867.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
09:56 22.09.2021 (обновлено: 15:35 22.09.2021)
 
Источник сообщил подробности убийства супружеской пары в Москве

Источник: подросток в Москве убил родителей во время ссоры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Убийство родителей 16-летний юноша, по предварительной версии, совершил из-за домашнего конфликта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала о задержании 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве мамы и папы, чьи тела нашли с колото-резаными ранениями в квартире на северо-востоке Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц".

"Известно, что за день до преступления молодой человек завершил лечение в наркологической клинике. Предварительно, родителей он убил в ходе бытового конфликта", — заявил собеседник.

Он добавил, что у матери подростка перерезано горло, а отца несколько раз ударили ножом в область живота.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 14:51
Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния