https://ria.ru/20210922/torgi-1751258086.html

Редкие духовные издания и автографы святых выставлены на торги в Москве

Редкие духовные издания и автографы святых выставлены на торги в Москве - РИА Новости, 22.09.2021

Редкие духовные издания и автографы святых выставлены на торги в Москве

Редкие духовные издания, автографы и фотографии святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и праведного Иоанна Крондштадского продадут с аукциона, который пройдет в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:16

2021-09-22T11:16

2021-09-22T11:16

религия

москва

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Редкие духовные издания, автографы и фотографии святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и праведного Иоанна Крондштадского продадут с аукциона, который пройдет в Москве в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "12-й стул"."Среди топ-лотов - фотография праведного Иоанна Кронштадтского 1893 года с его автографом, стартовая цена - 350 тысяч рублей, послание святителя Луки (Войно-Ясенецкого) благочинным Крымской епархии 1947 года, стартовая цена - 35 тысяч рублей. Две фотографии святителя Луки оценены экспертами в 100 тысяч рублей каждая, а принадлежащая ему книга философа Розанова "Около церковных стен" - в 150 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.Также на аукцион выставлены: книга иеромонаха Адриана "Краткое описание ставропигиального Новоспасского монастыря" (1802) в кожаном переплете c золотым тиснением (стартовая цена - 60 тысяч рублей), издание под руководством протоиерея Петра Терновского "Избранные места из священной истории Ветхого и Нового завета с назидательными размышлениями" (стартовая цена - 40 тысяч), собрание писем святителя Феофана Затворника и другие раритеты.

https://ria.ru/20200619/1573189158.html

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москва