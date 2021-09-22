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Религия
https://ria.ru/20210922/torgi-1751258086.html
Редкие духовные издания и автографы святых выставлены на торги в Москве
Редкие духовные издания и автографы святых выставлены на торги в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Редкие духовные издания и автографы святых выставлены на торги в Москве
Редкие духовные издания, автографы и фотографии святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и праведного Иоанна Крондштадского продадут с аукциона, который пройдет в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:16
2021-09-22T11:16
религия
москва
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Редкие духовные издания, автографы и фотографии святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и праведного Иоанна Крондштадского продадут с аукциона, который пройдет в Москве в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "12-й стул"."Среди топ-лотов - фотография праведного Иоанна Кронштадтского 1893 года с его автографом, стартовая цена - 350 тысяч рублей, послание святителя Луки (Войно-Ясенецкого) благочинным Крымской епархии 1947 года, стартовая цена - 35 тысяч рублей. Две фотографии святителя Луки оценены экспертами в 100 тысяч рублей каждая, а принадлежащая ему книга философа Розанова "Около церковных стен" - в 150 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.Также на аукцион выставлены: книга иеромонаха Адриана "Краткое описание ставропигиального Новоспасского монастыря" (1802) в кожаном переплете c золотым тиснением (стартовая цена - 60 тысяч рублей), издание под руководством протоиерея Петра Терновского "Избранные места из священной истории Ветхого и Нового завета с назидательными размышлениями" (стартовая цена - 40 тысяч), собрание писем святителя Феофана Затворника и другие раритеты.
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москва
11:16 22.09.2021
 

Редкие духовные издания и автографы святых выставлены на торги в Москве

© предоставлено организаторами аукционаФрагмент пленки с фотографиями святителя Луки
Фрагмент пленки с фотографиями святителя Луки
© предоставлено организаторами аукциона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Редкие духовные издания, автографы и фотографии святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и праведного Иоанна Крондштадского продадут с аукциона, который пройдет в Москве в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "12-й стул".
"Среди топ-лотов - фотография праведного Иоанна Кронштадтского 1893 года с его автографом, стартовая цена - 350 тысяч рублей, послание святителя Луки (Войно-Ясенецкого) благочинным Крымской епархии 1947 года, стартовая цена - 35 тысяч рублей. Две фотографии святителя Луки оценены экспертами в 100 тысяч рублей каждая, а принадлежащая ему книга философа Розанова "Около церковных стен" - в 150 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.
Также на аукцион выставлены: книга иеромонаха Адриана "Краткое описание ставропигиального Новоспасского монастыря" (1802) в кожаном переплете c золотым тиснением (стартовая цена - 60 тысяч рублей), издание под руководством протоиерея Петра Терновского "Избранные места из священной истории Ветхого и Нового завета с назидательными размышлениями" (стартовая цена - 40 тысяч), собрание писем святителя Феофана Затворника и другие раритеты.
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