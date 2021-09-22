https://ria.ru/20210922/teatr-1751294780.html

Театр Армена Джигарханяна получил новые название и логотип

Театр Армена Джигарханяна получил новые название и логотип - РИА Новости, 22.09.2021

Театр Армена Джигарханяна получил новые название и логотип

Театр Армена Джигарханяна получил новое название – "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна", сообщил в среду художественный руководитель театра Сергей Газаров. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:04

2021-09-22T14:04

2021-09-22T14:39

культура

александр калягин

армен джигарханян

московский драматический театр под руководством армена джигарханяна

новости культуры

театр

сергей газаров

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Театр Армена Джигарханяна получил новое название – "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна", сообщил в среду художественный руководитель театра Сергей Газаров.От отметил также, что слово "прогресс" вернет историческое название этому зданию, где раньше находился кинотеатр "Прогресс".На пресс-конференции Газаров также рассказал о том, как преобразится само здание Основной сцены на Ломоносовском проспекте: техническое оснащение будет улучшено, появится новое пространство. Фойе и общественные зоны станут местом общения и творчества. Планируется, что там будут работать театральные лаборатории, проходить образовательные программы, мастер-классы.Что касается Малой сцены на "Спортивной", с которой Газаров связывает большие планы по работе с молодыми актерами и режиссерами, то там провели ремонт летом.Худрук отметил, что у театра будет и новый логотип. "Ромб – главный элемент фасада здания – лег в основу нашего нового логотипа. Слово "ромб" происходит от латинского "rhombus", что означает вращательное движение, динамику и скорость. Данный знак хорошо поддерживает смысл прогресса и стремление к изменениям, которые происходят сейчас в нашем театре, а также отсылает к эмоциональности и энергии на сцене, к новым театральным формам и сценическим решениям", - подчеркнул Газаров.Что касается творческих планов, то, по словам худрука, в ближайшие сезоны театр планирует создать принципиально новые постановки с привлечением как совсем молодых, так и именитых артистов, известных режиссеров и художников.Первыми премьерами этого сезона станут в октябре "Балалайкин и К" в постановке Сергея Газарова на Основной сцене и "История любовная" в режиссуре Виталия Салтыкова на Малой сцене."Сергею Газарову достался театр в разобранном виде. Джигарханян умер, уходили актеры, распадались спектакли. Сейчас Газарову предстоит не только восстановить сам театр, но и доброе имя Армена Борисовича, проявить себя как талантливого режиссера и сильного руководителя", - напутствовал нового худрука председатель СТД РФ Александр Калягин.

https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр калягин, армен джигарханян, московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, новости культуры, театр, сергей газаров