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Таиланд обновил список стран, граждане которых могут въезжать без карантина

Таиланд обновил список стран, граждане которых могут въезжать без карантина - РИА Новости, 22.09.2021

Таиланд обновил список стран, граждане которых могут въезжать без карантина

МИД Таиланда обновил список стран и территорий, граждане которых могут въезжать в королевство по программам "Песочница" и "Самуи плюс" без карантина, сообщается РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:28

2021-09-22T17:28

2021-09-22T17:28

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МИД Таиланда обновил список стран и территорий, граждане которых могут въезжать в королевство по программам "Песочница" и "Самуи плюс" без карантина, сообщается в телеграм-канале Генконсульства России на Пхукете.С 22 сентября прибывать на Самуи и Пхукет теперь могут иностранные туристы из Индии, Казахстана, Саудовской Аравии, Перу, Мальдивской Республики, Киргизии и Иордании.Напомним, россиянам въезжать без карантина разрешили с первого сентября: для этого путешественникам необходимо предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации "Спутником V", сдать ПЦР-тест и оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда.Кроме того, туристы должны иметь при себе медицинскую страховку страховку, включающую лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.

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