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Туризм
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Таиланд обновил список стран, граждане которых могут въезжать без карантина
Таиланд обновил список стран, граждане которых могут въезжать без карантина - РИА Новости, 22.09.2021
Таиланд обновил список стран, граждане которых могут въезжать без карантина
МИД Таиланда обновил список стран и территорий, граждане которых могут въезжать в королевство по программам "Песочница" и "Самуи плюс" без карантина, сообщается РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:28
2021-09-22T17:28
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мид таиланда
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МИД Таиланда обновил список стран и территорий, граждане которых могут въезжать в королевство по программам "Песочница" и "Самуи плюс" без карантина, сообщается в телеграм-канале Генконсульства России на Пхукете.С 22 сентября прибывать на Самуи и Пхукет теперь могут иностранные туристы из Индии, Казахстана, Саудовской Аравии, Перу, Мальдивской Республики, Киргизии и Иордании.Напомним, россиянам въезжать без карантина разрешили с первого сентября: для этого путешественникам необходимо предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации "Спутником V", сдать ПЦР-тест и оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда.Кроме того, туристы должны иметь при себе медицинскую страховку страховку, включающую лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.
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таиланд, здоровье - общество, новости - туризм, туристы, мид таиланда, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
17:28 22.09.2021
 
Таиланд обновил список стран, граждане которых могут въезжать без карантина

МИД Таиланда обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд без карантина

© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет Грейслэнд Резорт
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МИД Таиланда обновил список стран и территорий, граждане которых могут въезжать в королевство по программам "Песочница" и "Самуи плюс" без карантина, сообщается в телеграм-канале Генконсульства России на Пхукете.
С 22 сентября прибывать на Самуи и Пхукет теперь могут иностранные туристы из Индии, Казахстана, Саудовской Аравии, Перу, Мальдивской Республики, Киргизии и Иордании.
Напомним, россиянам въезжать без карантина разрешили с первого сентября: для этого путешественникам необходимо предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации "Спутником V", сдать ПЦР-тест и оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда.
Кроме того, туристы должны иметь при себе медицинскую страховку страховку, включающую лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.
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