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Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным
Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным - РИА Новости, 22.09.2021
Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным
Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), получившему два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, сообщили... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:38
2021-09-22T16:43
происшествия
дтп
блогер
москва
московский городской суд
россия
садовое кольцо (москва)
эдвард бил (блогер)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), получившему два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года, по которому Эдуарду Билю назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор районного суда вступил в законную силу", - сказали в суде.Приговор обжаловали защита и обвинение.Защита просила изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билу запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, адвокат просил сократить до 00.00 - 6.00. Прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким, хотя гособвинитель запрашивал для блогера именно то, что ему и назначили.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
https://ria.ru/20210920/bloger-1750995250.html
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москва
россия
садовое кольцо (москва)
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происшествия, дтп, блогер, москва, московский городской суд, россия, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)
16:38 22.09.2021 (обновлено: 16:43 22.09.2021)
 
Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Билу по делу о ДТП в центре столицы

© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского суда Москвы Суд продлил срок запрета ночевать вне дома блогеру Эдварду Билу
 Суд продлил срок запрета ночевать вне дома блогеру Эдварду Билу - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), получившему два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года, по которому Эдуарду Билю назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор районного суда вступил в законную силу", - сказали в суде.
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 15:55
Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей
Приговор обжаловали защита и обвинение.
Защита просила изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билу запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, адвокат просил сократить до 00.00 - 6.00. Прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким, хотя гособвинитель запрашивал для блогера именно то, что ему и назначили.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 18:16
В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета
 
ПроисшествияДТПБлогерМоскваМосковский городской судРоссияСадовое кольцо (Москва)Эдвард Бил (блогер)
 
 
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