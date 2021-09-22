https://ria.ru/20210922/sud-1751326726.html

Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным

Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным - РИА Новости, 22.09.2021

Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным

Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), получившему два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, сообщили... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:38

2021-09-22T16:38

2021-09-22T16:43

происшествия

дтп

блогер

москва

московский городской суд

россия

садовое кольцо (москва)

эдвард бил (блогер)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), получившему два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года, по которому Эдуарду Билю назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор районного суда вступил в законную силу", - сказали в суде.Приговор обжаловали защита и обвинение.Защита просила изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билу запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, адвокат просил сократить до 00.00 - 6.00. Прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким, хотя гособвинитель запрашивал для блогера именно то, что ему и назначили.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.

https://ria.ru/20210920/bloger-1750995250.html

https://ria.ru/20210916/vertolet-1750392482.html

москва

россия

садовое кольцо (москва)

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происшествия, дтп, блогер, москва, московский городской суд, россия, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)