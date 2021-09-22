https://ria.ru/20210922/sud-1751326726.html
Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным
Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным - РИА Новости, 22.09.2021
Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным
Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), получившему два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, сообщили... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:38
2021-09-22T16:38
2021-09-22T16:43
происшествия
дтп
блогер
москва
московский городской суд
россия
садовое кольцо (москва)
эдвард бил (блогер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734980127_0:124:1500:968_1920x0_80_0_0_096c3e5f0921edec3913cb3735609c36.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), получившему два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года, по которому Эдуарду Билю назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор районного суда вступил в законную силу", - сказали в суде.Приговор обжаловали защита и обвинение.Защита просила изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билу запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, адвокат просил сократить до 00.00 - 6.00. Прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким, хотя гособвинитель запрашивал для блогера именно то, что ему и назначили.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
https://ria.ru/20210920/bloger-1750995250.html
https://ria.ru/20210916/vertolet-1750392482.html
москва
россия
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734980127_23:0:1478:1091_1920x0_80_0_0_d119709a30caec5a2c2e57631e947820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, блогер, москва, московский городской суд, россия, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)
16:38 22.09.2021 (обновлено: 16:43 22.09.2021)
Мосгорсуд признал приговор блогеру Билу по делу о ДТП законным
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Билу по делу о ДТП в центре столицы