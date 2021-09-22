https://ria.ru/20210922/sud-1751238844.html

ВС освободил пенсионерку от уголовного наказания по запросу омбудсмена

ВС освободил пенсионерку от уголовного наказания по запросу омбудсмена - РИА Новости, 22.09.2021

ВС освободил пенсионерку от уголовного наказания по запросу омбудсмена

Верховный суд РФ удовлетворил запрос уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об освобождении пенсионерки от уголовного наказания по... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:24

2021-09-22T09:24

2021-09-22T09:24

происшествия

верховный суд рф

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил запрос уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об освобождении пенсионерки от уголовного наказания по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе омбудсмена.В аппарате рассказали, что к Москальковой обратилась пенсионерка Галина Анашкина, не согласившаяся с постановленным в отношении нее приговором, по которому она была осуждена за получение социальной доплаты, поступавшей ей для достижения ее материального обеспечения величины прожиточного минимума."Женщина имеет богатый (28 лет) трудовой стаж. В 1992 году работавшая на стройке Галина Александровна находилась в кузове машины, борт крепления кузова грузовика сорвался, и она упала, получив серьезную травму позвоночника. Несчастный случай на производстве в 35 лет привел к инвалидности второй группы. Но прошло время, и она снова вернулась к работе", - отметили в пресс-службе.Трудоустроившись в очередной раз, она не сообщила об этом органам соцобеспечения и продолжила получать дополнительное пособие к пенсии, которое в совокупности составило 442 тысячи рублей."За это ей предъявили обвинение в мошенничестве. Более того, она была задержана и доставлена из больницы, где проходила лечение, в изолятор временного содержания. В итоге суд признал ее виновной", - уточнили в аппарате.В результате пенсионерка возместила ущерб в размере 442 985 рублей сразу после предъявления обвинения."Внимательно изучив материалы дела, Татьяна Москалькова обратилась с ходатайством в Верховный суд Российской Федерации о пересмотре приговора в отношении Г.А. Анашкиной", - добавили в пресс-службе.21 сентября уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова лично приняла участие в судебном заседании Верховного суда РФ. Ходатайство федерального омбудсмена было удовлетворено.

https://ria.ru/20200505/1570981448.html

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происшествия, верховный суд рф, татьяна москалькова, россия