https://ria.ru/20210922/student-1751363219.html

МВД проверило студента РУДН из-за хранения оружия

МВД проверило студента РУДН из-за хранения оружия - РИА Новости, 22.09.2021

МВД проверило студента РУДН из-за хранения оружия

Жители общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве сообщили, что один из студентов хранит в комнате автомат - полиция пришла с проверкой и обнаружила, что... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:07

2021-09-22T19:07

2021-09-22T19:15

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Жители общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве сообщили, что один из студентов хранит в комнате автомат - полиция пришла с проверкой и обнаружила, что автомат был страйкбольным, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии РУДН у одного из студентов хранится оружие - автомат. На место был незамедлительно направлен наряд полиции."Студент, которого соседи заподозрили в хранении оружия, объяснил, что автомат является страйкбольным, он купил его около года назад. Автомат оружием не является, предназначен для игры в страйкбол. Сейчас он планирует его продать", - сказал собеседник агентства.Полицейские отдельно проверили студента на то, состоит ли он в группах в социальных сетях, связанных с расстрелом людей - оказалось, нет.

https://ria.ru/20210915/student-1750100291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, рудн, россия