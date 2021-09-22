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МВД проверило студента РУДН из-за хранения оружия
МВД проверило студента РУДН из-за хранения оружия - РИА Новости, 22.09.2021
МВД проверило студента РУДН из-за хранения оружия
Жители общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве сообщили, что один из студентов хранит в комнате автомат - полиция пришла с проверкой и обнаружила, что... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:07
2021-09-22T19:15
происшествия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Жители общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве сообщили, что один из студентов хранит в комнате автомат - полиция пришла с проверкой и обнаружила, что автомат был страйкбольным, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии РУДН у одного из студентов хранится оружие - автомат. На место был незамедлительно направлен наряд полиции."Студент, которого соседи заподозрили в хранении оружия, объяснил, что автомат является страйкбольным, он купил его около года назад. Автомат оружием не является, предназначен для игры в страйкбол. Сейчас он планирует его продать", - сказал собеседник агентства.Полицейские отдельно проверили студента на то, состоит ли он в группах в социальных сетях, связанных с расстрелом людей - оказалось, нет.
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происшествия, москва, рудн, россия
19:07 22.09.2021 (обновлено: 19:15 22.09.2021)
 
МВД проверило студента РУДН из-за хранения оружия

Источник: студента РУДН проверили на хранение автомата, он оказался страйкбольным

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Жители общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве сообщили, что один из студентов хранит в комнате автомат - полиция пришла с проверкой и обнаружила, что автомат был страйкбольным, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии РУДН у одного из студентов хранится оружие - автомат. На место был незамедлительно направлен наряд полиции.
"Студент, которого соседи заподозрили в хранении оружия, объяснил, что автомат является страйкбольным, он купил его около года назад. Автомат оружием не является, предназначен для игры в страйкбол. Сейчас он планирует его продать", - сказал собеседник агентства.
Полицейские отдельно проверили студента на то, состоит ли он в группах в социальных сетях, связанных с расстрелом людей - оказалось, нет.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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Источник: в Хабаровске студент угрожал взорвать университет
 
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