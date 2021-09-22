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Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении - РИА Новости, 22.09.2021
Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
Студент пермского госуниверситета, который пришел в вуз в день нападения, был принят за второго стрелявшего, поскольку был одет в черное и нес гитару в чехле... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:24
2021-09-22T03:28
происшествия
пермский край
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Студент пермского госуниверситета, который пришел в вуз в день нападения, был принят за второго стрелявшего, поскольку был одет в черное и нес гитару в чехле расцветки милитари. Он рассказал РИА Новости подробности того дня.Юрий Береснев рассказал, что в понедельник, 20 сентября, пришел в университет на ежегодное музыкальное прослушивание. Студент пояснил, что был в темной одежде, куртке с наклейками, нес с собой гитару в камуфлированном чехле, и предмет в его руках мог показаться похожим на оружие. Поэтому молодого человека ошибочно посчитали вторым нападавшим - прибывшие на вызов полицейские нашли Юрия и устроили проверку.Он уточнил, что во время инцидента вместе с несколькими студентками находился на третьем этаже седьмого корпуса, а стреляли в соседнем корпусе. Эти здания соединены переходом."Так мы просидели до того момента, пока не пришли правоохранители", - поделился Береснев.Он также предположил, что вышедшие с прослушивания первокурсники как раз во дворе перед корпусом, у фонтана, могли столкнуться со стрелявшим.Утром 20 сентября юноша открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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происшествия, пермский край, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете
03:24 22.09.2021 (обновлено: 03:28 22.09.2021)
 
Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении

Студента ПГНИУ приняли за второго стрелка из-за черной одежды и гитары в милитари-чехле

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЛюди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Студент пермского госуниверситета, который пришел в вуз в день нападения, был принят за второго стрелявшего, поскольку был одет в черное и нес гитару в чехле расцветки милитари. Он рассказал РИА Новости подробности того дня.
Юрий Береснев рассказал, что в понедельник, 20 сентября, пришел в университет на ежегодное музыкальное прослушивание. Студент пояснил, что был в темной одежде, куртке с наклейками, нес с собой гитару в камуфлированном чехле, и предмет в его руках мог показаться похожим на оружие. Поэтому молодого человека ошибочно посчитали вторым нападавшим - прибывшие на вызов полицейские нашли Юрия и устроили проверку.
"Первое время ходила информация, что нападавших несколько. Эту версию отрабатывали правоохранители. Охранник, видимо, запомнил меня, и направил ко мне полицию. Меня досмотрели. Полагаю, что это произошло уже после того, как ликвидировали", - сообщил собеседник.
Он уточнил, что во время инцидента вместе с несколькими студентками находился на третьем этаже седьмого корпуса, а стреляли в соседнем корпусе. Эти здания соединены переходом.
"После прослушивания мы, старшекурсники, остались обсуждать увиденных кандидатов. Из сообщений в соцсетях узнали, что началась стрельба. Потом, достаточно быстро, появилась информация в группе университета. Мы закрыли дверь на ключ. Забаррикадироваться было нечем: в помещении находились только большие колонки, но их не сдвинуть. Из юношей - только я, остальные - девушки с философско-социологического факультета. В аудитории я нашел крепеж от барабана - увесистая труба, заострённая на конце. Думал, что если придется, то буду с ней бросаться на убийцу. В ту минуту мысль была лишь одна: "Либо я, либо меня".
"Так мы просидели до того момента, пока не пришли правоохранители", - поделился Береснев.
Он также предположил, что вышедшие с прослушивания первокурсники как раз во дворе перед корпусом, у фонтана, могли столкнуться со стрелявшим.
Утром 20 сентября юноша открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
03:05
Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
 
ПроисшествияПермский крайПермьРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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