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Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении

Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении - РИА Новости, 22.09.2021

Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении

Студент пермского госуниверситета, который пришел в вуз в день нападения, был принят за второго стрелявшего, поскольку был одет в черное и нес гитару в чехле... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:24

2021-09-22T03:24

2021-09-22T03:28

происшествия

пермский край

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Студент пермского госуниверситета, который пришел в вуз в день нападения, был принят за второго стрелявшего, поскольку был одет в черное и нес гитару в чехле расцветки милитари. Он рассказал РИА Новости подробности того дня.Юрий Береснев рассказал, что в понедельник, 20 сентября, пришел в университет на ежегодное музыкальное прослушивание. Студент пояснил, что был в темной одежде, куртке с наклейками, нес с собой гитару в камуфлированном чехле, и предмет в его руках мог показаться похожим на оружие. Поэтому молодого человека ошибочно посчитали вторым нападавшим - прибывшие на вызов полицейские нашли Юрия и устроили проверку.Он уточнил, что во время инцидента вместе с несколькими студентками находился на третьем этаже седьмого корпуса, а стреляли в соседнем корпусе. Эти здания соединены переходом."Так мы просидели до того момента, пока не пришли правоохранители", - поделился Береснев.Он также предположил, что вышедшие с прослушивания первокурсники как раз во дворе перед корпусом, у фонтана, могли столкнуться со стрелявшим.Утром 20 сентября юноша открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20210922/professor-1751226511.html

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происшествия, пермский край, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете