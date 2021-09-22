https://ria.ru/20210922/strelba-1751339702.html
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье - РИА Новости, 22.09.2021
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье
Следственный комитет проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье студентом, который в понедельник открыл стрельбу в пермском вузе, заявила... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:20
2021-09-22T17:20
2021-09-22T18:31
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750954062_0:7:607:348_1920x0_80_0_0_ab2fd521990683d3eb8638766a12747d.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следственный комитет проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье студентом, который в понедельник открыл стрельбу в пермском вузе, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По ее словам, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Росгвардия ранее сообщала, что молодой человек владел оружием на законных основаниях, "в соответствии с действующим законодательством".Утром 20 сентября студент начал стрелять на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Из них 12 находятся в стационарах в Перми, а семерых перевезли на лечение в Москву.Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Старший лейтенант Владимир Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в здание, где столкнулся со злоумышленником. Он выстрелил в полицейского, а тот в ответ применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь.Сейчас молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Сегодня президент России Владимир Путин наградил Калинина Орденом Мужества, а Макарова — медалью "За отличие в охране общественного порядка". Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил полицейским очередные специальные звания.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750954062_127:0:607:360_1920x0_80_0_0_47ba340445c0f499d9fbc4170f64133e.jpg
"Мы видели человека с автоматом и услышали эти выстрелы" – студенты рассказали о стрельбе в Перми
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября.
Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".
2021-09-22T17:20
true
PT2M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
17:20 22.09.2021 (обновлено: 18:31 22.09.2021)
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье
СК проверит порядок получения разрешения на ружье студентом, устроившим стрельбу в Перми