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СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье - РИА Новости, 22.09.2021
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье
Следственный комитет проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье студентом, который в понедельник открыл стрельбу в пермском вузе, заявила... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:20
2021-09-22T18:31
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следственный комитет проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье студентом, который в понедельник открыл стрельбу в пермском вузе, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По ее словам, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Росгвардия ранее сообщала, что молодой человек владел оружием на законных основаниях, "в соответствии с действующим законодательством".Утром 20 сентября студент начал стрелять на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Из них 12 находятся в стационарах в Перми, а семерых перевезли на лечение в Москву.Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Старший лейтенант Владимир Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в здание, где столкнулся со злоумышленником. Он выстрелил в полицейского, а тот в ответ применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь.Сейчас молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Сегодня президент России Владимир Путин наградил Калинина Орденом Мужества, а Макарова — медалью "За отличие в охране общественного порядка". Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил полицейским очередные специальные звания.
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"Мы видели человека с автоматом и услышали эти выстрелы" – студенты рассказали о стрельбе в Перми
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября. Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
17:20 22.09.2021 (обновлено: 18:31 22.09.2021)
 
СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье

СК проверит порядок получения разрешения на ружье студентом, устроившим стрельбу в Перми

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУ Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следственный комитет проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье студентом, который в понедельник открыл стрельбу в пермском вузе, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, изымаются записи с камер видеонаблюдения.
Росгвардия ранее сообщала, что молодой человек владел оружием на законных основаниях, "в соответствии с действующим законодательством".
Утром 20 сентября студент начал стрелять на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Из них 12 находятся в стационарах в Перми, а семерых перевезли на лечение в Москву.
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
20 сентября, 16:49
"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми
Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Старший лейтенант Владимир Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в здание, где столкнулся со злоумышленником. Он выстрелил в полицейского, а тот в ответ применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь.
Сейчас молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сегодня президент России Владимир Путин наградил Калинина Орденом Мужества, а Макарова — медалью "За отличие в охране общественного порядка". Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил полицейским очередные специальные звания.
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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