https://ria.ru/20210922/strelba-1751339702.html

СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье

СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье - РИА Новости, 22.09.2021

СК выяснит, как напавший на пермский вуз получил разрешение на ружье

Следственный комитет проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье студентом, который в понедельник открыл стрельбу в пермском вузе, заявила... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:20

2021-09-22T17:20

2021-09-22T18:31

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следственный комитет проверит порядок получения разрешения на охотничье ружье студентом, который в понедельник открыл стрельбу в пермском вузе, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По ее словам, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Росгвардия ранее сообщала, что молодой человек владел оружием на законных основаниях, "в соответствии с действующим законодательством".Утром 20 сентября студент начал стрелять на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Из них 12 находятся в стационарах в Перми, а семерых перевезли на лечение в Москву.Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Старший лейтенант Владимир Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в здание, где столкнулся со злоумышленником. Он выстрелил в полицейского, а тот в ответ применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь.Сейчас молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Сегодня президент России Владимир Путин наградил Калинина Орденом Мужества, а Макарова — медалью "За отличие в охране общественного порядка". Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил полицейским очередные специальные звания.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

пермь

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"Мы видели человека с автоматом и услышали эти выстрелы" – студенты рассказали о стрельбе в Перми Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября. Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал". 2021-09-22T17:20 true PT2M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете