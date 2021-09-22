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Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми - РИА Новости, 22.09.2021
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:08
2021-09-22T15:39
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
владимир колокольцев
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир макаров
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в пермском университете.Старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль "За отличие в охране общественного порядка". Он организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения.Указ опубликован на сайте Кремля. В тексте документа отмечается, что сотрудники ДПС проявили отвагу и самоотверженность.Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину очередное специальное звание "лейтенант полиции", а Макарову — "капитан полиции".Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал выводить людей из здания, а Калинин вошел в корпус, где столкнулся с атаковавшим. Злоумышленник выстрелил в него, в ответ полицейский применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь. Сейчас устроивший стрельбу молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего
Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете.
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, владимир колокольцев, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир макаров
12:08 22.09.2021 (обновлено: 15:39 22.09.2021)
 
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми

Путин наградил Орденом Мужества полицейского Калинина, обезвредившего стрелявшего в ПГНИУ

© Фото : МВД России Константин Калинин и Владимир Макаров
 Константин Калинин и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : МВД России
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в пермском университете.
Старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль "За отличие в охране общественного порядка". Он организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения.
Указ опубликован на сайте Кремля. В тексте документа отмечается, что сотрудники ДПС проявили отвагу и самоотверженность.
Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину очередное специальное звание "лейтенант полиции", а Макарову — "капитан полиции".
Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали.
Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал выводить людей из здания, а Калинин вошел в корпус, где столкнулся с атаковавшим. Злоумышленник выстрелил в него, в ответ полицейский применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь.
Сейчас устроивший стрельбу молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
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ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситетеВладимир КолокольцевВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир Макаров
 
 
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