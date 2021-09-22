https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html

Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми

Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми - РИА Новости, 22.09.2021

Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:08

2021-09-22T12:08

2021-09-22T15:39

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

владимир колокольцев

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир макаров

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в пермском университете.Старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль "За отличие в охране общественного порядка". Он организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения.Указ опубликован на сайте Кремля. В тексте документа отмечается, что сотрудники ДПС проявили отвагу и самоотверженность.Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину очередное специальное звание "лейтенант полиции", а Макарову — "капитан полиции".Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал выводить людей из здания, а Калинин вошел в корпус, где столкнулся с атаковавшим. Злоумышленник выстрелил в него, в ответ полицейский применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь. Сейчас устроивший стрельбу молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете. 2021-09-22T12:08 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, владимир колокольцев, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир макаров