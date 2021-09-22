https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми - РИА Новости, 22.09.2021
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:08
2021-09-22T12:08
2021-09-22T15:39
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
владимир колокольцев
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир макаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751119889_0:11:1170:669_1920x0_80_0_0_817765a0b26933bb2467d6b82d0faca8.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в пермском университете.Старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль "За отличие в охране общественного порядка". Он организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения.Указ опубликован на сайте Кремля. В тексте документа отмечается, что сотрудники ДПС проявили отвагу и самоотверженность.Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину очередное специальное звание "лейтенант полиции", а Макарову — "капитан полиции".Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Первым на место ЧП прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Макаров начал выводить людей из здания, а Калинин вошел в корпус, где столкнулся с атаковавшим. Злоумышленник выстрелил в него, в ответ полицейский применил табельное оружие, произвел задержание и оказал раненому первую помощь. Сейчас устроивший стрельбу молодой человек находится в больнице. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751119889_133:0:1170:778_1920x0_80_0_0_6b58c67efc024db7cd600391a4e2762f.jpg
"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего
Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете.
2021-09-22T12:08
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, владимир колокольцев, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир макаров
12:08 22.09.2021 (обновлено: 15:39 22.09.2021)
Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми
Путин наградил Орденом Мужества полицейского Калинина, обезвредившего стрелявшего в ПГНИУ