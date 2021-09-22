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Пострадавшие при стрельбе в Перми получат выплаты в среду
Пострадавшие при стрельбе в Перми получат выплаты в среду - РИА Новости, 22.09.2021
Пострадавшие при стрельбе в Перми получат выплаты в среду
Все родственники погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, в течение среды средство получат пострадавшие, сообщила представитель... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:54
2021-09-22T11:58
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Все родственники погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, в течение среды средство получат пострадавшие, сообщила представитель регионального министерства социального развития.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".По ее словам, на благотворительный счет Фонда соцподдержки поступило более 1,5 миллиона рублей, они также будут направлены семьям погибших и пострадавших.
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РИА Новости
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"Мы видели человека с автоматом и услышали эти выстрелы" – студенты рассказали о стрельбе в Перми
Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября. Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео
Пострадавшие при стрельбе в Перми получат выплаты в среду
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Все родственники погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, в течение среды средство получат пострадавшие, сообщила представитель регионального министерства социального развития.
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08:54 22.09.2021 (обновлено: 11:58 22.09.2021)
 
Пострадавшие при стрельбе в Перми получат выплаты в среду

Пермские власти рассказали о выплатах пострадавшим и родным погибших при стрельбе

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Все родственники погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, в течение среды средство получат пострадавшие, сообщила представитель регионального министерства социального развития.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
"Необходимые средства из резервного фонда были выделены – более 17 миллионов рублей. Вчера выплата была произведена 28 гражданам – всем членам семьи всех погибших, и 22 пострадавшим гражданам. Сегодня эта работа будет завершена в течение дня", - сказала представитель министерства на заседании краевого правительства.
По ее словам, на благотворительный счет Фонда соцподдержки поступило более 1,5 миллиона рублей, они также будут направлены семьям погибших и пострадавших.
 
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