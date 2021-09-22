https://ria.ru/20210922/strelba-1751236323.html

Пострадавшие при стрельбе в Перми получат выплаты в среду

Пострадавшие при стрельбе в Перми получат выплаты в среду - РИА Новости, 22.09.2021

Пострадавшие при стрельбе в Перми получат выплаты в среду

Все родственники погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, в течение среды средство получат пострадавшие, сообщила представитель... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:54

2021-09-22T08:54

2021-09-22T11:58

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Все родственники погибших при стрельбе в пермском университете получили выплаты, в течение среды средство получат пострадавшие, сообщила представитель регионального министерства социального развития.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".По ее словам, на благотворительный счет Фонда соцподдержки поступило более 1,5 миллиона рублей, они также будут направлены семьям погибших и пострадавших.

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"Мы видели человека с автоматом и услышали эти выстрелы" – студенты рассказали о стрельбе в Перми

Очевидцы поделились воспоминаниями о трагедии, произошедшей в пермском университете в понедельник 20 сентября. Марина Тартмина, которая находилась во время стрельбы в учебной аудитории на лекции, отметила, что преподаватель Олег Сыромятников не воспринял всерьез новости о появлении стрелка в университете. Студент Артем Дмитриев был ранен картечью от выстрела, он до последнего не мог поверить, что стрельба не учебная. Тимофею вместе с однокурсниками пришлось выпрыгивать из окна второго этажа учебного здания, чтобы спастись от нападавшего: "Я не думал, как я приземлюсь. Просто повис на камере, она подо мной прогнулась, я упал".

2021-09-22T08:54

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