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Минздрав уточнил число пострадавших при стрельбе в Пермском университете
Минздрав уточнил число пострадавших при стрельбе в Пермском университете - РИА Новости, 22.09.2021
Минздрав уточнил число пострадавших при стрельбе в Пермском университете
Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе возросло до 43, сообщила представитель Минздрава региона. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:47
2021-09-22T08:47
2021-09-22T08:57
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе возросло до 43, сообщила представитель Минздрава региона.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."На сегодняшний день 43 пострадавших – еще плюс один по сравнению со вчерашним днем. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это непосредственно стрелявший… Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала представитель Минздрава региона на заседании краевого правительства.
пермь
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Студент открыл огонь в пермском университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен.
Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
2021-09-22T08:47
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РИА Новости
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео
Минздрав уточнил число пострадавших при стрельбе в Пермском университете
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе возросло до 43, сообщила представитель Минздрава региона.
2021-09-22T08:47
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PT1M26S
08:47 22.09.2021 (обновлено: 08:57 22.09.2021)
Минздрав уточнил число пострадавших при стрельбе в Пермском университете
Минздрав: число пострадавших при стрельбе в Пермском университете возросло до 43 человек