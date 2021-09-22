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Минздрав уточнил число пострадавших при стрельбе в Пермском университете

Минздрав уточнил число пострадавших при стрельбе в Пермском университете - РИА Новости, 22.09.2021

Минздрав уточнил число пострадавших при стрельбе в Пермском университете

Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе возросло до 43, сообщила представитель Минздрава региона. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:47

2021-09-22T08:47

2021-09-22T08:57

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе возросло до 43, сообщила представитель Минздрава региона.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."На сегодняшний день 43 пострадавших – еще плюс один по сравнению со вчерашним днем. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это непосредственно стрелявший… Все находящиеся в стационаре в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии все находящиеся на амбулаторном лечении", - сказала представитель Минздрава региона на заседании краевого правительства.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Студент открыл огонь в пермском университете 18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен. Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве. 2021-09-22T08:47 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео