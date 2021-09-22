https://ria.ru/20210922/strelba-1751235641.html
Медики рассказали о состоянии студента, устроившего стрельбу в Перми
Медики рассказали о состоянии студента, устроившего стрельбу в Перми - РИА Новости, 22.09.2021
Медики рассказали о состоянии студента, устроившего стрельбу в Перми
Студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:42
2021-09-22T08:42
2021-09-22T08:49
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав региона.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "убийство"."Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое", - сказала представитель Мингздрава региона на заседании краевого правительства.
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
08:42 22.09.2021 (обновлено: 08:49 22.09.2021)
Медики рассказали о состоянии студента, устроившего стрельбу в Перми
Минздрав: устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали часть ноги