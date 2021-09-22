https://ria.ru/20210922/stabilnost-1751246146.html

Матвиенко заявила о стабильности российской политической системы

Матвиенко заявила о стабильности российской политической системы - РИА Новости, 22.09.2021

Матвиенко заявила о стабильности российской политической системы

Ход избирательной кампании по выборам в Госдуму и их итоги показали стабильность российский политической системы, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:17

2021-09-22T10:17

2021-09-22T10:17

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ход избирательной кампании по выборам в Госдуму и их итоги показали стабильность российский политической системы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Выборы прошли в честной и конкурентной борьбе, несмотря на беспрецедентное давление извне, граждане сделали свой выбор. Общий ход избирательной кампании и итоги выборов в Госдуму показали стабильность и устойчивость политической системы России", - сказала она, открывая первое в осенней сессии пленарное заседание в среду.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко