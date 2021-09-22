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Матвиенко заявила о стабильности российской политической системы
Матвиенко заявила о стабильности российской политической системы - РИА Новости, 22.09.2021
Матвиенко заявила о стабильности российской политической системы
Ход избирательной кампании по выборам в Госдуму и их итоги показали стабильность российский политической системы, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:17
2021-09-22T10:17
2021-09-22T10:17
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ход избирательной кампании по выборам в Госдуму и их итоги показали стабильность российский политической системы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Выборы прошли в честной и конкурентной борьбе, несмотря на беспрецедентное давление извне, граждане сделали свой выбор. Общий ход избирательной кампании и итоги выборов в Госдуму показали стабильность и устойчивость политической системы России", - сказала она, открывая первое в осенней сессии пленарное заседание в среду.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко
Матвиенко заявила о стабильности российской политической системы
Матвиенко: выборы и их итоги показали стабильность российской политической системы