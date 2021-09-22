https://ria.ru/20210922/srok-1751316900.html
Экс-депутат, сбивший в Тобольске сотрудника ГИБДД, получил условный срок
Экс-депутат, сбивший в Тобольске сотрудника ГИБДД, получил условный срок - РИА Новости, 22.09.2021
Экс-депутат, сбивший в Тобольске сотрудника ГИБДД, получил условный срок
Экс-депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как он сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:51
2021-09-22T15:51
2021-09-22T15:51
происшествия
тобольск
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости. Экс-депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как он сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД, приговорен почти к двум годам условно, сообщили РИА Новости в Тобольском районном суде.Рассмотрение дела Вакарина суд начал 24 августа, на нем огласили обвинительное заключение, допросили потерпевшего и свидетеля, исследовали материалы дела. Подсудимый отказался от дачи показаний."Вакарину Сергею Владимировичу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев… условно с испытательным сроком в два года восемь месяцев", - сказали в пресс-службе суда.Вакарин признан виновным по статье УК РФ "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".По данным следствия, вечером 13 июля недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил депутата, который на Mercedes пересекал сплошную линию, неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от правоохранителей. Водитель не подчинился требованию инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор попытался его остановить, но получил травмы, а нарушитель скрылся.В связи с происшествием Вакарина исключили из "Единой России", после этого он написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
https://ria.ru/20210922/deputat-1751301003.html
https://ria.ru/20210909/sud-1749327830.html
тобольск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобольск, единая россия, россия
Экс-депутат, сбивший в Тобольске сотрудника ГИБДД, получил условный срок
Экс-депутат Вакарин, сбивший в Тобольске сотрудника ГИБДД, получил условный срок
ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости.
Экс-депутат Тобольской гордумы
Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как он сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД, приговорен почти к двум годам условно, сообщили РИА Новости в Тобольском районном суде.
Рассмотрение дела Вакарина суд начал 24 августа, на нем огласили обвинительное заключение, допросили потерпевшего и свидетеля, исследовали материалы дела. Подсудимый отказался от дачи показаний.
"Вакарину Сергею Владимировичу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев… условно с испытательным сроком в два года восемь месяцев", - сказали в пресс-службе суда.
Вакарин признан виновным по статье УК РФ "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
По данным следствия, вечером 13 июля недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил депутата, который на Mercedes пересекал сплошную линию, неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от правоохранителей. Водитель не подчинился требованию инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор попытался его остановить, но получил травмы, а нарушитель скрылся.
В связи с происшествием Вакарина исключили из "Единой России
", после этого он написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.