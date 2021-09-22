https://ria.ru/20210922/srok-1751316900.html

Экс-депутат, сбивший в Тобольске сотрудника ГИБДД, получил условный срок

Экс-депутат, сбивший в Тобольске сотрудника ГИБДД, получил условный срок - РИА Новости, 22.09.2021

Экс-депутат, сбивший в Тобольске сотрудника ГИБДД, получил условный срок

Экс-депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как он сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:51

2021-09-22T15:51

2021-09-22T15:51

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тобольск

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ТЮМЕНЬ, 22 сен - РИА Новости. Экс-депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как он сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД, приговорен почти к двум годам условно, сообщили РИА Новости в Тобольском районном суде.Рассмотрение дела Вакарина суд начал 24 августа, на нем огласили обвинительное заключение, допросили потерпевшего и свидетеля, исследовали материалы дела. Подсудимый отказался от дачи показаний."Вакарину Сергею Владимировичу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев… условно с испытательным сроком в два года восемь месяцев", - сказали в пресс-службе суда.Вакарин признан виновным по статье УК РФ "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".По данным следствия, вечером 13 июля недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил депутата, который на Mercedes пересекал сплошную линию, неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от правоохранителей. Водитель не подчинился требованию инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор попытался его остановить, но получил травмы, а нарушитель скрылся.В связи с происшествием Вакарина исключили из "Единой России", после этого он написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

https://ria.ru/20210922/deputat-1751301003.html

https://ria.ru/20210909/sud-1749327830.html

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происшествия, тобольск, единая россия, россия