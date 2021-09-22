https://ria.ru/20210922/sochi-1751322147.html

В Сочи реабилитацию после коронавируса прошли 4,5 тысячи человек

В Сочи реабилитацию после коронавируса прошли 4,5 тысячи человек - РИА Новости, 22.09.2021

В Сочи реабилитацию после коронавируса прошли 4,5 тысячи человек

Около 4,5 тысячи человек, переболевших COVID-19, прошли реабилитацию в Сочи, осенью и зимой желающих пройти курс восстановления станет еще больше, сообщает... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:23

2021-09-22T16:23

2021-09-22T16:23

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СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Около 4,5 тысячи человек, переболевших COVID-19, прошли реабилитацию в Сочи, осенью и зимой желающих пройти курс восстановления станет еще больше, сообщает пресс-служба муниципалитета.Отмечается, что переболевшим коронавирусом предлагаются ингаляции местной минеральной водой "Пластунская", сероводородные, радоновые и йодобромные ванны."В 2021 году такой возможностью уже воспользовались более 4,5 тысячи человек", — приводятся в сообщении слова директора департамента курортов и туризма Сочи Светланы Батяйкиной.При этом, по ее мнению, спрос на постковидную реабилитацию осенью и зимой будет только увеличиваться."Именно в это время отдыхающие предпочитают программы оздоровления", — подчеркивает Батяйкина.Отмечается, что на сегодняшний день на курорте функционируют 60 санаторных комплексов и 14 крупных гостиниц, предлагающих 125 тысяч оздоровительных процедур.

https://ria.ru/20210921/ekoturizm-1751105675.html

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