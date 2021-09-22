https://ria.ru/20210922/sochi-1751322147.html
В Сочи реабилитацию после коронавируса прошли 4,5 тысячи человек
В Сочи реабилитацию после коронавируса прошли 4,5 тысячи человек - РИА Новости, 22.09.2021
В Сочи реабилитацию после коронавируса прошли 4,5 тысячи человек
Около 4,5 тысячи человек, переболевших COVID-19, прошли реабилитацию в Сочи, осенью и зимой желающих пройти курс восстановления станет еще больше, сообщает... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:23
2021-09-22T16:23
2021-09-22T16:23
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
отели
туризм
коронавирус в россии
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150570/91/1505709119_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_d770d2ac478361f5cbb8e49592fc7048.jpg
СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Около 4,5 тысячи человек, переболевших COVID-19, прошли реабилитацию в Сочи, осенью и зимой желающих пройти курс восстановления станет еще больше, сообщает пресс-служба муниципалитета.Отмечается, что переболевшим коронавирусом предлагаются ингаляции местной минеральной водой "Пластунская", сероводородные, радоновые и йодобромные ванны."В 2021 году такой возможностью уже воспользовались более 4,5 тысячи человек", — приводятся в сообщении слова директора департамента курортов и туризма Сочи Светланы Батяйкиной.При этом, по ее мнению, спрос на постковидную реабилитацию осенью и зимой будет только увеличиваться."Именно в это время отдыхающие предпочитают программы оздоровления", — подчеркивает Батяйкина.Отмечается, что на сегодняшний день на курорте функционируют 60 санаторных комплексов и 14 крупных гостиниц, предлагающих 125 тысяч оздоровительных процедур.
https://ria.ru/20210921/ekoturizm-1751105675.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150570/91/1505709119_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_acc3e10c16a791727ba281994f4af308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости - туризм, туристы, отели, туризм, коронавирус в россии, отдых на море, отдых, здоровье, коронавирус covid-19
В Сочи реабилитацию после коронавируса прошли 4,5 тысячи человек
Примерно 4,5 тысячи переболевших коронавирусом человек прошли реабилитацию в Сочи
СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Около 4,5 тысячи человек, переболевших COVID-19, прошли реабилитацию в Сочи, осенью и зимой желающих пройти курс восстановления станет еще больше, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что переболевшим коронавирусом предлагаются ингаляции местной минеральной водой "Пластунская", сероводородные, радоновые и йодобромные ванны.
"В 2021 году такой возможностью уже воспользовались более 4,5 тысячи человек", — приводятся в сообщении слова директора департамента курортов и туризма Сочи Светланы Батяйкиной.
При этом, по ее мнению, спрос на постковидную реабилитацию осенью и зимой будет только увеличиваться.
"Именно в это время отдыхающие предпочитают программы оздоровления", — подчеркивает Батяйкина.
Отмечается, что на сегодняшний день на курорте функционируют 60 санаторных комплексов и 14 крупных гостиниц, предлагающих 125 тысяч оздоровительных процедур.