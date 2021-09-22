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Сенатор оценила слова о "русском следе" в покушении на советника Зеленского
Сенатор оценила слова о "русском следе" в покушении на советника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021
Сенатор оценила слова о "русском следе" в покушении на советника Зеленского
Заявление о якобы имеющемся "русском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского комично, заявила сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:17
2021-09-22T13:17
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
ольга ковитиди
давид арахамия
покушение на советника президента украины шефира
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление о якобы имеющемся "русском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского комично, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. Обстрел автомобиля Шефира может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след", считает глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия."Об уровне украинского парламентаризма свидетельствуют не только несовершенные украинские законы, не отвечающие интересам рядовых избирателей, но и в прямом смысле смешные заявления ряда украинских парламентариев, в том числе руководителей Верховной Рады Украины. Заявление главы фракции "Слуга Народа" не стало исключением из общей череды комичных заявлений", - заявила сенатор.По ее словам, версия руководителя ведущей фракции украинского парламента, связанная с покушением на советника Зеленского, "в которой в один в политический котел заброшены и месть советнику Зеленского от контрабандистов, борьба олигархов и "русский след", вызывает лишь раздражение уставших от майданов и роста цен жителей Украины.
https://ria.ru/20210922/shefir-1751283823.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, ольга ковитиди, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
13:17 22.09.2021
 
Сенатор оценила слова о "русском следе" в покушении на советника Зеленского

Сенатор Ковитиди назвала заявления о "русском следе" в покушении на Шефира комичными

© Фото : Нацполиция УкраиныМесто покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира
Место покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Нацполиция Украины
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление о якобы имеющемся "русском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского комично, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. Обстрел автомобиля Шефира может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след", считает глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
"Об уровне украинского парламентаризма свидетельствуют не только несовершенные украинские законы, не отвечающие интересам рядовых избирателей, но и в прямом смысле смешные заявления ряда украинских парламентариев, в том числе руководителей Верховной Рады Украины. Заявление главы фракции "Слуга Народа" не стало исключением из общей череды комичных заявлений", - заявила сенатор.
По ее словам, версия руководителя ведущей фракции украинского парламента, связанная с покушением на советника Зеленского, "в которой в один в политический котел заброшены и месть советнику Зеленского от контрабандистов, борьба олигархов и "русский след", вызывает лишь раздражение уставших от майданов и роста цен жителей Украины.
Место покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 13:16
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныОльга КовитидиДавид АрахамияПокушение на советника президента Украины ШефираСергей Шефир
 
 
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