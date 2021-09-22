https://ria.ru/20210922/sled-1751284046.html

Сенатор оценила слова о "русском следе" в покушении на советника Зеленского

Сенатор оценила слова о "русском следе" в покушении на советника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021

Сенатор оценила слова о "русском следе" в покушении на советника Зеленского

Заявление о якобы имеющемся "русском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского комично, заявила сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:17

2021-09-22T13:17

2021-09-22T13:17

в мире

украина

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

ольга ковитиди

давид арахамия

покушение на советника президента украины шефира

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751266777_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb60b257037469fc52ecb18561bae196.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление о якобы имеющемся "русском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского комично, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. Обстрел автомобиля Шефира может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след", считает глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия."Об уровне украинского парламентаризма свидетельствуют не только несовершенные украинские законы, не отвечающие интересам рядовых избирателей, но и в прямом смысле смешные заявления ряда украинских парламентариев, в том числе руководителей Верховной Рады Украины. Заявление главы фракции "Слуга Народа" не стало исключением из общей череды комичных заявлений", - заявила сенатор.По ее словам, версия руководителя ведущей фракции украинского парламента, связанная с покушением на советника Зеленского, "в которой в один в политический котел заброшены и месть советнику Зеленского от контрабандистов, борьба олигархов и "русский след", вызывает лишь раздражение уставших от майданов и роста цен жителей Украины.

https://ria.ru/20210922/shefir-1751283823.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, ольга ковитиди, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир