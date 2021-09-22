https://ria.ru/20210922/skelet-1751300885.html
На Алтае на берегу реки нашли скелет человека
На Алтае на берегу реки нашли скелет человека - РИА Новости, 22.09.2021
На Алтае на берегу реки нашли скелет человека
Рыбак нашёл человеческий скелет в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь в Республике Алтай, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:37
2021-09-22T14:37
2021-09-22T14:37
происшествия
кемеровская область
онгудайский район
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Рыбак нашёл человеческий скелет в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь в Республике Алтай, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба МВД по региону."В отделение МВД России по Онгудайскому району с сообщением об обнаружении скелетированных останков человека обратился 66-летний житель Кемеровской области. Мужчина пояснил, что находясь на рыбалке в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь, он обнаружил шокирующую находку", - говорится в сообщении.Полицейские вместе с рыбаком выехали на место, где провели осмотр и изъяли череп и кости."В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена геномная экспертиза, по результатам которой будет установлена личность человека", - уточняют в МВД.
https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html
кемеровская область
онгудайский район
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, онгудайский район, республика алтай
На Алтае на берегу реки нашли скелет человека
Рыбак нашел скелет человека в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь на Алтае