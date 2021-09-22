https://ria.ru/20210922/skelet-1751300885.html

На Алтае на берегу реки нашли скелет человека

На Алтае на берегу реки нашли скелет человека - РИА Новости, 22.09.2021

На Алтае на берегу реки нашли скелет человека

Рыбак нашёл человеческий скелет в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь в Республике Алтай, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:37

2021-09-22T14:37

2021-09-22T14:37

происшествия

кемеровская область

онгудайский район

республика алтай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Рыбак нашёл человеческий скелет в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь в Республике Алтай, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба МВД по региону."В отделение МВД России по Онгудайскому району с сообщением об обнаружении скелетированных останков человека обратился 66-летний житель Кемеровской области. Мужчина пояснил, что находясь на рыбалке в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь, он обнаружил шокирующую находку", - говорится в сообщении.Полицейские вместе с рыбаком выехали на место, где провели осмотр и изъяли череп и кости."В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена геномная экспертиза, по результатам которой будет установлена личность человека", - уточняют в МВД.

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html

кемеровская область

онгудайский район

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, онгудайский район, республика алтай