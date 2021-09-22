Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/skelet-1751300885.html
На Алтае на берегу реки нашли скелет человека
На Алтае на берегу реки нашли скелет человека - РИА Новости, 22.09.2021
На Алтае на берегу реки нашли скелет человека
Рыбак нашёл человеческий скелет в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь в Республике Алтай, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:37
2021-09-22T14:37
происшествия
кемеровская область
онгудайский район
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Рыбак нашёл человеческий скелет в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь в Республике Алтай, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба МВД по региону."В отделение МВД России по Онгудайскому району с сообщением об обнаружении скелетированных останков человека обратился 66-летний житель Кемеровской области. Мужчина пояснил, что находясь на рыбалке в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь, он обнаружил шокирующую находку", - говорится в сообщении.Полицейские вместе с рыбаком выехали на место, где провели осмотр и изъяли череп и кости."В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена геномная экспертиза, по результатам которой будет установлена личность человека", - уточняют в МВД.
https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html
кемеровская область
онгудайский район
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, онгудайский район, республика алтай
14:37 22.09.2021
 
На Алтае на берегу реки нашли скелет человека

Рыбак нашел скелет человека в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь на Алтае

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Рыбак нашёл человеческий скелет в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь в Республике Алтай, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба МВД по региону.
"В отделение МВД России по Онгудайскому району с сообщением об обнаружении скелетированных останков человека обратился 66-летний житель Кемеровской области. Мужчина пояснил, что находясь на рыбалке в урочище "Каянча" на берегу реки Катунь, он обнаружил шокирующую находку", - говорится в сообщении.
Полицейские вместе с рыбаком выехали на место, где провели осмотр и изъяли череп и кости.
"В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена геномная экспертиза, по результатам которой будет установлена личность человека", - уточняют в МВД.
Мужчина задержан по подозрению в убийстве женщины на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 02:01
В Москве нашли тело женщины с простреленной головой
 
ПроисшествияКемеровская областьОнгудайский районРеспублика Алтай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния