https://ria.ru/20210922/shtamm-1751298314.html
Ракова рассказала, какой штамм коронавируса доминирует в Москве
Ракова рассказала, какой штамм коронавируса доминирует в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Ракова рассказала, какой штамм коронавируса доминирует в Москве
Исследование структуры штаммов коронавируса определило, что в Москве 100% доминирует вариант "дельта", власти Москвы продолжат данное исследование, сообщила... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:20
2021-09-22T14:20
2021-09-22T15:01
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
анастасия ракова
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Ракова рассказала, какой штамм коронавируса теперь в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547221_0:118:3098:1860_1920x0_80_0_0_c51b60f73391a650e4c8d6c265f6319d.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Исследование структуры штаммов коронавируса определило, что в Москве 100% доминирует вариант "дельта", власти Москвы продолжат данное исследование, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует "дельта"-штамм коронавируса", - сообщила Ракова.Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы.
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547221_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_55a74747b57f7b08ff142c0027a20607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова , коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
14:20 22.09.2021 (обновлено: 15:01 22.09.2021)
Ракова рассказала, какой штамм коронавируса доминирует в Москве
Вице-мэр Ракова: В Москве на 100 процентов доминирует дельта-штамм коронавируса