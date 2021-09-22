https://ria.ru/20210922/shtamm-1751298314.html

Ракова рассказала, какой штамм коронавируса доминирует в Москве

Ракова рассказала, какой штамм коронавируса доминирует в Москве - РИА Новости, 22.09.2021

Ракова рассказала, какой штамм коронавируса доминирует в Москве

Исследование структуры штаммов коронавируса определило, что в Москве 100% доминирует вариант "дельта", власти Москвы продолжат данное исследование, сообщила... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:20

2021-09-22T14:20

2021-09-22T15:01

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

анастасия ракова

коронавирусы

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

россия

коронавирус в россии

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Ракова рассказала, какой штамм коронавируса теперь в Москве

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Исследование структуры штаммов коронавируса определило, что в Москве 100% доминирует вариант "дельта", власти Москвы продолжат данное исследование, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует "дельта"-штамм коронавируса", - сообщила Ракова.Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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