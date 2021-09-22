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В Саратовской области ребенок умер в школьном автобусе
В Саратовской области ребенок умер в школьном автобусе - РИА Новости, 22.09.2021
В Саратовской области ребенок умер в школьном автобусе
Следователи проводят проверку по факту смерти 13-летнего мальчика по пути домой в школьном автобусе в Новоузенском районе Саратовской области, сообщило... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:09
2021-09-22T17:09
2021-09-22T18:34
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти 13-летнего мальчика по пути домой в школьном автобусе в Новоузенском районе Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ."По предварительным данным, 22 сентября 2021 года в дневное время после завершения учебного процесса автобус со школьниками выдвинулся из города Новоузенска для развоза учащихся по населенным пунктам Новоузенского района. По пути следования в пяти километрах от поселка Ближний 13-летний мальчик почувствовал себя плохо. Сопровождающий детей учитель вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.Прокуратура региона также по данному факту начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться условия проживания ребенка, дана оценка действиям (бездействию) законных представителей, а также причины и условия, способствовавшие гибели мальчика. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:09 22.09.2021 (обновлено: 18:34 22.09.2021)
В Саратовской области ребенок умер в школьном автобусе
В Саратовской области 13-летний мальчик умер по пути домой в школьном автобусе
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости.
Следователи проводят проверку по факту смерти 13-летнего мальчика по пути домой в школьном автобусе в Новоузенском районе Саратовской области
, сообщило региональное управление СК
РФ.
"По предварительным данным, 22 сентября 2021 года в дневное время после завершения учебного процесса автобус со школьниками выдвинулся из города Новоузенска для развоза учащихся по населенным пунктам Новоузенского района. По пути следования в пяти километрах от поселка Ближний 13-летний мальчик почувствовал себя плохо. Сопровождающий детей учитель вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Прокуратура региона также по данному факту начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться условия проживания ребенка, дана оценка действиям (бездействию) законных представителей, а также причины и условия, способствовавшие гибели мальчика. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.