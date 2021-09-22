https://ria.ru/20210922/shkolnik-1751254480.html

Пропавшего в Хакасии школьника нашли мертвым

Пропавшего в Хакасии школьника нашли мертвым - РИА Новости, 22.09.2021

Пропавшего в Хакасии школьника нашли мертвым

В Хакасии нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего два дня назад, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:59

2021-09-22T10:59

2021-09-22T11:32

происшествия

черногорск

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. В Хакасии нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего два дня назад, сообщает региональное управление Следственного комитета.Мальчик пропал в городе Черногорске 20 сентября: после школы он ушел погулять, но не вернулся домой. Следователи возбудили дело об убийстве.Подростка искали сотрудники СК, полицейские, кинологи, волонтеры. В результате его тело обнаружили в гараже неподалеку от дома.Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html

черногорск

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, черногорск, республика хакасия