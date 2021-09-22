https://ria.ru/20210922/shkolnik-1751254480.html
Пропавшего в Хакасии школьника нашли мертвым
Пропавшего в Хакасии школьника нашли мертвым - РИА Новости, 22.09.2021
Пропавшего в Хакасии школьника нашли мертвым
В Хакасии нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего два дня назад, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:59
2021-09-22T10:59
2021-09-22T11:32
происшествия
черногорск
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. В Хакасии нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего два дня назад, сообщает региональное управление Следственного комитета.Мальчик пропал в городе Черногорске 20 сентября: после школы он ушел погулять, но не вернулся домой. Следователи возбудили дело об убийстве.Подростка искали сотрудники СК, полицейские, кинологи, волонтеры. В результате его тело обнаружили в гараже неподалеку от дома.Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.
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черногорск
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происшествия, черногорск, республика хакасия
10:59 22.09.2021 (обновлено: 11:32 22.09.2021)
Пропавшего в Хакасии школьника нашли мертвым
Тело тринадцатилетнего школьника, пропавшего в Хакасии, нашли в гараже