https://ria.ru/20210922/shkola-1751260932.html
МВД опровергло данные о мужчине с ружьем в школе на Урале
МВД опровергло данные о мужчине с ружьем в школе на Урале - РИА Новости, 22.09.2021
МВД опровергло данные о мужчине с ружьем в школе на Урале
Сообщения о проникновении вооруженного мужчины в школу в Свердловской области не соответствуют действительности, полицейские проводили плановую тренировку,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:28
2021-09-22T11:28
2021-09-22T11:37
происшествия
оружие
школа
туринск
свердловская область
валерий горелых
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Сообщения о проникновении вооруженного мужчины в школу в Свердловской области не соответствуют действительности, полицейские проводили плановую тренировку, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее ряд СМИ написали, что сотрудники полиции задержали мужчину, пронесшего оружие в школу в Туринске."Ничего криминального в городе не происходит. В муниципальном образовании, о котором идет речь, и служебных помещениях школы местные правоохранительные органы проводят плановую тренировку по действиям при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций. Она уже завершена. Учебное заведение работает в штатном режиме", - сказал Горелых.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html
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происшествия, оружие, школа, туринск, свердловская область, валерий горелых, россия
11:28 22.09.2021 (обновлено: 11:37 22.09.2021)
МВД опровергло данные о мужчине с ружьем в школе на Урале
МВД: сообщения о мужчине с ружьем в школе в Туринске не соответствуют действительности