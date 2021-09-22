https://ria.ru/20210922/shkola-1751260932.html

МВД опровергло данные о мужчине с ружьем в школе на Урале

МВД опровергло данные о мужчине с ружьем в школе на Урале - РИА Новости, 22.09.2021

МВД опровергло данные о мужчине с ружьем в школе на Урале

Сообщения о проникновении вооруженного мужчины в школу в Свердловской области не соответствуют действительности, полицейские проводили плановую тренировку,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:28

2021-09-22T11:28

2021-09-22T11:37

происшествия

оружие

школа

туринск

свердловская область

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Сообщения о проникновении вооруженного мужчины в школу в Свердловской области не соответствуют действительности, полицейские проводили плановую тренировку, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее ряд СМИ написали, что сотрудники полиции задержали мужчину, пронесшего оружие в школу в Туринске."Ничего криминального в городе не происходит. В муниципальном образовании, о котором идет речь, и служебных помещениях школы местные правоохранительные органы проводят плановую тренировку по действиям при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций. Она уже завершена. Учебное заведение работает в штатном режиме", - сказал Горелых.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html

туринск

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оружие, школа, туринск, свердловская область, валерий горелых, россия