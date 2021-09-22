https://ria.ru/20210922/shefir-1751379423.html
Замглавы МВД Украины рассказал, из какого оружия стреляли по машине Шефира
Замглавы МВД Украины рассказал, из какого оружия стреляли по машине Шефира - РИА Новости, 22.09.2021
Замглавы МВД Украины рассказал, из какого оружия стреляли по машине Шефира
При покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира использовались редкие боеприпасы, сообщил замминистра внутренних дел страны Евгений Енин в эфире... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:27
2021-09-22T21:27
2021-09-22T23:55
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. При покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира использовались редкие боеприпасы, сообщил замминистра внутренних дел страны Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".Как уточнил Енин, уже установлено, что стрельбу вели не очередью, а одиночными выстрелами.Замминистра также прокомментировал заявления о том, что это могло быть не настоящее покушение, а инсценировка. Он обратил внимание, что помощник президента пользовался обычным автомобилем, а не бронированным, и пули изрешетили машину "как консервную банку"."Для тех, кто все-таки имеет сомнения касательно инсценировки или реальности тех событий, мог бы предложить довольно простой эксперимент: воспроизведение событий преступления. Достаточно двух добровольцев — и будет вестись огонь на поражение боевыми пулями. Я думаю, что желающие принять участие в таком эксперименте вряд ли найдутся", — заключил Енин.Машину Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, его многолетнего товарища и делового партнера, обстреляли утром в среду под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль. Сам чиновник не пострадал. Водитель получил три огнестрельных ранения, его госпитализировали и провели операцию.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. К расследованию подключилась СБУ.Как заявил на брифинге в МВД руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко, ведомство рассматривает три основные версии случившегося: государственная деятельность потерпевшего, попытка давления на высшее руководство страны и участие иностранных спецслужб.
https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751299035.html
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в мире, украина, венгрия
21:27 22.09.2021 (обновлено: 23:55 22.09.2021)
Замглавы МВД Украины рассказал, из какого оружия стреляли по машине Шефира
Замглавы МВД Украины: стрельбу по машине Шефира вели патронами, произведенными в Венгрии
КИЕВ, 22 сен — РИА Новости.
При покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира использовались редкие боеприпасы, сообщил замминистра внутренних дел страны Евгений Енин
в эфире телеканала "Украина 24"
.
"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся на Украине и фактически почти не использовались на Украине. Это производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза на Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь", — заявил замглавы МВД.
Как уточнил Енин, уже установлено, что стрельбу вели не очередью, а одиночными выстрелами.
Замминистра также прокомментировал заявления о том, что это могло быть не настоящее покушение, а инсценировка. Он обратил внимание, что помощник президента пользовался обычным автомобилем, а не бронированным, и пули изрешетили машину "как консервную банку".
"Для тех, кто все-таки имеет сомнения касательно инсценировки или реальности тех событий, мог бы предложить довольно простой эксперимент: воспроизведение событий преступления. Достаточно двух добровольцев — и будет вестись огонь на поражение боевыми пулями. Я думаю, что желающие принять участие в таком эксперименте вряд ли найдутся", — заключил Енин.
Машину Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского
, его многолетнего товарища и делового партнера, обстреляли утром в среду под Киевом
. В автомобиль попало более десяти пуль. Сам чиновник не пострадал. Водитель получил три огнестрельных ранения, его госпитализировали и провели операцию.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. К расследованию подключилась СБУ
.
Как заявил на брифинге в МВД руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко
, ведомство рассматривает три основные версии случившегося: государственная деятельность потерпевшего, попытка давления на высшее руководство страны и участие иностранных спецслужб.