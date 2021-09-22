https://ria.ru/20210922/shefir-1751347527.html

В Госдуме прокомментировали поиск "русского следа" в покушении на Шефира

В Госдуме прокомментировали поиск "русского следа" в покушении на Шефира - РИА Новости, 22.09.2021

В Госдуме прокомментировали поиск "русского следа" в покушении на Шефира

Член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк считает, что поиск "русского следа" в покушении на советника президента Украины Владимира Зеленского... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:56

2021-09-22T17:56

2021-09-22T17:56

в мире

украина

владимир зеленский

сергей железняк

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк считает, что поиск "русского следа" в покушении на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира является очередной попыткой выставить Россию страной-агрессоромАвтомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью."Покушение на первого помощника президента Украины демонстрирует глубину государственной деградации страны, правоохранительная система которой не справляется с разгулом криминала. Версия о "русском следе" в деле Сергея Шефира является не просто наглой ложью, но и очередной попыткой выставить Россию страной-агрессором", - сказал Железняк РИА Новости.Политик подчеркнул, что уже давно можно наблюдать, как Украина "скатывается к временам, когда на улицах безнаказанно стреляют и убивают, а правоохранительная система показывает свою беспомощность".Также депутат отметил, что не стоит сбрасывать со счетов острую внутреннюю политическую борьбу на Украине, для которой "у желающих удержаться во власти все способы хороши, а криминальное нападение на помощника президента Украины власти могут использовать в качестве повода для сведения счетов с оппозицией".

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287139.html

https://ria.ru/20210922/shefir-1751300455.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сергей железняк, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир