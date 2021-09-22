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Зеленский назвал покушение на Шефира беспрецедентным
Зеленский назвал покушение на Шефира беспрецедентным - РИА Новости, 22.09.2021
Зеленский назвал покушение на Шефира беспрецедентным
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя покушение на своего помощника, заявил, что влиять на него таким способом невозможно, хотя случай... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:43
2021-09-22T17:15
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя покушение на своего помощника, заявил, что влиять на него таким способом невозможно, хотя случай беспрецедентный."Я считаю, что это давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления и скажу вам честно: для меня важна ситуация, которая сложилась, даже не потому, что это мой товарищ. &lt;…&gt; Влиять на меня невозможно", — сказал Зеленский телеканалу "Дом".Он выразил надежду, что правоохранители смогут установить стрелявших и заказчиков. "Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я буду говорить: сделают все, чтобы нашли", — добавил Зеленский.Президент считает беспрецедентным покушение на его помощника и близкого друга, он уверен, что это говорит о правильности выбранного его командой вектора работы."Таких шагов даже в очень сложное время после 2014 года, именно таких шагов в отношении близких к президенту людей, не было. То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим делать. И даже то, что нам еще не удалось, но это направление выбрано правильно", — сказал Зеленский.Он не стал напрямую обвинять олигархов. "Думаю, что у нас какой-то такой большой, фундаментальной мафии не существует. Она же вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду. Я думаю, что мы подождем следствия", — отметил Зеленский.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключен "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287139.html
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Кадры с места покушения на первого помощника президента Зеленского
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. Обстрел автомобиля Шефира может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след", считает глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
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в мире, украина, владимир зеленский
16:43 22.09.2021 (обновлено: 17:15 22.09.2021)
 
Зеленский назвал покушение на Шефира беспрецедентным

Президент Украины Зеленский назвал покушение на Шефира беспрецедентным

Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя покушение на своего помощника, заявил, что влиять на него таким способом невозможно, хотя случай беспрецедентный.
"Я считаю, что это давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления и скажу вам честно: для меня важна ситуация, которая сложилась, даже не потому, что это мой товарищ. <…> Влиять на меня невозможно", — сказал Зеленский телеканалу "Дом".
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Он выразил надежду, что правоохранители смогут установить стрелявших и заказчиков. "Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я буду говорить: сделают все, чтобы нашли", — добавил Зеленский.
Президент считает беспрецедентным покушение на его помощника и близкого друга, он уверен, что это говорит о правильности выбранного его командой вектора работы.
"Таких шагов даже в очень сложное время после 2014 года, именно таких шагов в отношении близких к президенту людей, не было. То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим делать. И даже то, что нам еще не удалось, но это направление выбрано правильно", — сказал Зеленский.
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Он не стал напрямую обвинять олигархов. "Думаю, что у нас какой-то такой большой, фундаментальной мафии не существует. Она же вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду. Я думаю, что мы подождем следствия", — отметил Зеленский.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключен "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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