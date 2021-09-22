https://ria.ru/20210922/shefir-1751300455.html

Глава Нацполиции Украины назвал основные версии покушения на Шефира

Глава Нацполиции Украины назвал основные версии покушения на Шефира - РИА Новости, 22.09.2021

Глава Нацполиции Украины назвал основные версии покушения на Шефира

Следствие рассматривает три основные версии покушения на первого советника президента Украины Сергея Шефира, в том числе участие спецслужб иностранных... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:34

2021-09-22T14:34

2021-09-22T15:13

в мире

украина

национальная полиция украины

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Следствие рассматривает три основные версии покушения на первого советника президента Украины Сергея Шефира, в том числе участие спецслужб иностранных государств и попытку дестабилизации ситуации в стране, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.

https://ria.ru/20210922/shefir-1751283823.html

украина

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в мире, украина, национальная полиция украины, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир