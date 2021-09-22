14:34 22.09.2021 (обновлено: 15:13 22.09.2021)
Глава Нацполиции Украины назвал основные версии покушения на Шефира
Глава Нацполиции Украины Клименко: есть три версии покушения на советника Зеленского
© Фото : Нацполиция УкраиныОбстрелянный автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира
© Фото : Нацполиция Украины
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Следствие рассматривает три основные версии покушения на первого советника президента Украины Сергея Шефира, в том числе участие спецслужб иностранных государств и попытку дестабилизации ситуации в стране, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
"Три основные версии (покушения – ред.), которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью потерпевшего с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве. В том числе рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств", - заявил Клименко на брифинге в МВД.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.