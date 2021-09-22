https://ria.ru/20210922/shefir-1751299390.html
Офис Зеленского раскрыл подробности нападения на Шефира
Офис Зеленского раскрыл подробности нападения на Шефира - РИА Новости, 22.09.2021
Офис Зеленского раскрыл подробности нападения на Шефира
Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира велся с положения лежа, стрелявшие пытались попасть и в водителя, и в пассажира, считает... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:27
2021-09-22T14:27
2021-09-22T14:35
в мире
украина
киев
покушение на советника президента украины шефира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В офисе Зеленского раскрыли подробности попытки убийства его советника
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751287497_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c449b97ec32492336d9b6941e5c4e19c.jpg
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира велся с положения лежа, стрелявшие пытались попасть и в водителя, и в пассажира, считает советник главы офиса президента Михаил Подоляк."Машина была на повороте на Новообуховскую трассу, остановилась. Поэтому 12 выстрелов (были совершены - ред.) с водительской стороны… Стреляли, предварительно вам скажу, это была "лежка", то есть стрелял человек в положении лежа. С другой стороны это делать было не возможно. Была попытка попасть и по водителю, и по пассажиру", - сказал Подоляк на брифинге, трансляцию вел телеканал "Дом".Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751287497_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_02d6e30de5e2aabfe44b750eb8db6112.jpg
Кадры с места покушения на первого помощника президента Зеленского
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. Обстрел автомобиля Шефира может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след", считает глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
2021-09-22T14:27
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, покушение на советника президента украины шефира, видео
14:27 22.09.2021 (обновлено: 14:35 22.09.2021)
Офис Зеленского раскрыл подробности нападения на Шефира
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: обстрел автомобиля Шефира велся из положения лежа
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира велся с положения лежа, стрелявшие пытались попасть и в водителя, и в пассажира, считает советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
"Машина была на повороте на Новообуховскую трассу, остановилась. Поэтому 12 выстрелов (были совершены - ред.) с водительской стороны… Стреляли, предварительно вам скажу, это была "лежка", то есть стрелял человек в положении лежа. С другой стороны это делать было не возможно. Была попытка попасть и по водителю, и по пассажиру", - сказал Подоляк на брифинге, трансляцию вел телеканал "Дом".
Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.