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Офис Зеленского раскрыл подробности нападения на Шефира

Офис Зеленского раскрыл подробности нападения на Шефира - РИА Новости, 22.09.2021

Офис Зеленского раскрыл подробности нападения на Шефира

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира велся с положения лежа, стрелявшие пытались попасть и в водителя, и в пассажира, считает... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:27

2021-09-22T14:27

2021-09-22T14:35

в мире

украина

киев

покушение на советника президента украины шефира

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В офисе Зеленского раскрыли подробности попытки убийства его советника

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира велся с положения лежа, стрелявшие пытались попасть и в водителя, и в пассажира, считает советник главы офиса президента Михаил Подоляк."Машина была на повороте на Новообуховскую трассу, остановилась. Поэтому 12 выстрелов (были совершены - ред.) с водительской стороны… Стреляли, предварительно вам скажу, это была "лежка", то есть стрелял человек в положении лежа. С другой стороны это делать было не возможно. Была попытка попасть и по водителю, и по пассажиру", - сказал Подоляк на брифинге, трансляцию вел телеканал "Дом".Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.

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Кадры с места покушения на первого помощника президента Зеленского Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. Обстрел автомобиля Шефира может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след", считает глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. 2021-09-22T14:27 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, покушение на советника президента украины шефира, видео