https://ria.ru/20210922/schit-1751226102.html

На Украине заявили, что в 2022 году смогут работать над "ракетным щитом"

На Украине заявили, что в 2022 году смогут работать над "ракетным щитом" - РИА Новости, 22.09.2021

На Украине заявили, что в 2022 году смогут работать над "ракетным щитом"

Украина в 2022 году сможет работать над созданием собственного "ракетного щита", заявил министр обороны Андрей Таран. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T02:06

2021-09-22T02:06

2021-09-22T02:06

в мире

украина

верховная рада украины

javelin (птрк)

андрей таранов

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Украина в 2022 году сможет работать над созданием собственного "ракетного щита", заявил министр обороны Андрей Таран.Правительство Украины ранее направило в Верховную раду проект бюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны предусмотрено 5,95% ВВП.По его словам, "планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда "Тайфун-1" к реактивной системе залпового огня "Верба" и доведение реактивной системы залпового огня проекта "Ураган" с использованием боеприпаса "Тайфун-2".Петр Порошенко на посту президента Украины часто заявлял о необходимости технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты нередко с иронией обсуждали новинки. Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж", созданную на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеющую вооружение и защиту еще советской разработки.На военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК возит по выставкам, однако контрактов на производство этого вооружения нет.

https://ria.ru/20210921/voyna-1751068605.html

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в мире, украина, верховная рада украины, javelin (птрк), андрей таранов