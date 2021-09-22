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На Украине заявили, что в 2022 году смогут работать над "ракетным щитом"
На Украине заявили, что в 2022 году смогут работать над "ракетным щитом" - РИА Новости, 22.09.2021
На Украине заявили, что в 2022 году смогут работать над "ракетным щитом"
Украина в 2022 году сможет работать над созданием собственного "ракетного щита", заявил министр обороны Андрей Таран. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T02:06
2021-09-22T02:06
в мире
украина
верховная рада украины
javelin (птрк)
андрей таранов
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Украина в 2022 году сможет работать над созданием собственного "ракетного щита", заявил министр обороны Андрей Таран.Правительство Украины ранее направило в Верховную раду проект бюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны предусмотрено 5,95% ВВП.По его словам, "планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда "Тайфун-1" к реактивной системе залпового огня "Верба" и доведение реактивной системы залпового огня проекта "Ураган" с использованием боеприпаса "Тайфун-2".Петр Порошенко на посту президента Украины часто заявлял о необходимости технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты нередко с иронией обсуждали новинки. Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж", созданную на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеющую вооружение и защиту еще советской разработки.На военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК возит по выставкам, однако контрактов на производство этого вооружения нет.
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в мире, украина, верховная рада украины, javelin (птрк), андрей таранов
02:06 22.09.2021
 
На Украине заявили, что в 2022 году смогут работать над "ракетным щитом"

Министр обороны Украины Таран: Киев в 2022 году сможет работать над "ракетным щитом"

© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныАндрей Таран
Андрей Таран - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : официальный сайт Минобороны Украины
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Украина в 2022 году сможет работать над созданием собственного "ракетного щита", заявил министр обороны Андрей Таран.
Правительство Украины ранее направило в Верховную раду проект бюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны предусмотрено 5,95% ВВП.
"В 2022 году министерство обороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита. Прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом "Сапсан". К началу следующего года рассчитываем завершить работу над созданием высокоточной ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", - цитирует Тарана пресс-служба министерства.
По его словам, "планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда "Тайфун-1" к реактивной системе залпового огня "Верба" и доведение реактивной системы залпового огня проекта "Ураган" с использованием боеприпаса "Тайфун-2".
Петр Порошенко на посту президента Украины часто заявлял о необходимости технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты нередко с иронией обсуждали новинки. Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж", созданную на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеющую вооружение и защиту еще советской разработки.
На военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК возит по выставкам, однако контрактов на производство этого вооружения нет.
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