https://ria.ru/20210922/sboy-1751358372.html

Крупнейший банк в Крыму сообщил о масштабном сбое в работе

Крупнейший банк в Крыму сообщил о масштабном сбое в работе - РИА Новости, 22.09.2021

Крупнейший банк в Крыму сообщил о масштабном сбое в работе

Крупнейший в Крыму банк РНКБ сообщил о сбоях в работе сервисов, терминалов, банкоматов и мобильных приложений, причины не поясняются. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:45

2021-09-22T18:45

2021-09-22T20:08

экономика

технологии

республика крым

российский национальный коммерческий банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Крупнейший в Крыму банк РНКБ сообщил о сбоях в работе сервисов, терминалов, банкоматов и мобильных приложений, причины не поясняются."Банк РНКБ сообщает о возможных ограничениях в работе банковских сервисов (банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения) в среду, 22 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы банка.Отмечается, что специалисты работают над решением проблем. Причины сбоя не поясняются.По данным корреспондента РИА Новости, в супермаркетах в Симферополе на кассах возникли трудности с оплатой покупок картами банка, работники просят покупателей приготовить наличность. К банкоматам РНКБ выстроились очереди для снятия наличности, как передает корреспондент агентства, банкоматы работают, однако выдача наличности и прочие операции идут с большими задержками.РНКБ - системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июля занимал 30-е место в российской банковской системе с активами в размере 345 миллиардов рублей.Сейчас банк восстанавливает деятельность вспомогательных сервисов. "Банк РНКБ сообщает о восстановлении работы банковской инфраструктуры и устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов). Доступ к мобильному приложению и интернет-банку также восстановлен. В настоящее время возможны задержки проведения некоторых платежей, в ближайшее время проблема будет устранена", - добавили в банке.

https://ria.ru/20210830/sboy-1747802888.html

https://ria.ru/20210902/krym-1748306616.html

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экономика, технологии, республика крым, российский национальный коммерческий банк