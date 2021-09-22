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Калужские власти готовы поддержать планы "Самсунг" по расширению

Калужские власти готовы поддержать планы "Самсунг" по расширению - РИА Новости, 22.09.2021

Калужские власти готовы поддержать планы "Самсунг" по расширению

Правительство Калужской области готово поддержать планы компании "Самсунг Электроникс Рус Калуга" по расширению и развитию производства в регионе, реализации... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:29

2021-09-22T17:29

2021-09-22T17:29

калужская область

экономика

калужская область

владислав шапша

россия

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КАЛУГА, 22 сен – РИА Новости. Правительство Калужской области готово поддержать планы компании "Самсунг Электроникс Рус Калуга" по расширению и развитию производства в регионе, реализации новых перспективных проектов, привлечению дополнительных инвестиций и созданию новых рабочих мест, заявил губернатор Владислав Шапша.Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с руководством завода "Самсунг Электроникс Рус Калуга". Стороны обсудили повышение уровня локализации производства и реализацию новых инвестпроектов компании.Губернатор отметил, что "Самсунг Электроникс" стал неотъемлемой частью региональной промышленности. Также губернатор акцентировал внимание на том, что предприятие непрерывно совершенствует производство и за счет передовых технологий предлагает российским потребителям качественную инновационную продукцию по доступным ценам."Это один из крупнейших инвесторов в регионе: в производство в Калужской области уже инвестировано более 8,5 миллиарда рублей. Создано порядка 1000 рабочих мест. Готовы поддержать планы компании по расширению и развитию производства в нашем регионе, реализации новых перспективных проектов, привлечению дополнительных инвестиций и созданию новых рабочих мест", - подчеркнул Шапша.В свою очередь генеральный директор ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" Чжон Чжун Су поблагодарил правительство Калужской области за содействие в реализации планов компании в непростых условиях борьбы с пандемией. "Благодаря вашей помощи наше предприятие постоянно развивается. Компания производит продукцию, которую продает как на территории Российской Федерации, так и стран СНГ", - цитирует Чжон Чжун Су пресс-служба областного правительства.Соглашение о создании компании "Самсунг Электроникс Рус Калуга" было подписано в июле 2007 года. Официальная церемония открытия завода состоялась 4 сентября 2008 года в индустриальном парке "Ворсино" в Боровском районе. ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" является одним из инициаторов маршрута "Новый Шелковый путь", созданного для транзита грузов из Северо-Восточного Китая и Южной Кореи через порт Далянь в Центральную Россию и Европу. Продукция экспортируется в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Молдавию, Монголию, Украину, Латвию, Словакию, Венгрию, Италию, Польшу, Румынию.

https://ria.ru/20210909/kanatka-1749415611.html

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экономика, калужская область, владислав шапша, россия