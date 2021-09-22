https://ria.ru/20210922/samolet-1751325457.html

В МЧС рассказали о поисках пропавшего с радаров самолета Ан-26

В МЧС рассказали о поисках пропавшего с радаров самолета Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021

В МЧС рассказали о поисках пропавшего с радаров самолета Ан-26

Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:32

2021-09-22T16:32

2021-09-22T16:32

происшествия

хабаровский край

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

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ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС.В соцсетях появилась информация, что поиски Ан-26 на вертолёте отложили до утра из-за темноты и сильного ветра.Ранее представитель экстренных служб рассказал, что к поиску Ан-26 привлечены два вертолета Ми-8."Проводится поиск пропавшего с радаров Ан-26 с привлечением наземной группировки в количестве 92 человек и 14 единиц техники", - сообщили в экстренных службах. Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, а связь с ним прервалась.На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.

https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html

https://ria.ru/20210922/samolet-1751295637.html

хабаровский край

хабаровск

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