https://ria.ru/20210922/samolet-1751325457.html
В МЧС рассказали о поисках пропавшего с радаров самолета Ан-26
В МЧС рассказали о поисках пропавшего с радаров самолета Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021
В МЧС рассказали о поисках пропавшего с радаров самолета Ан-26
Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:32
2021-09-22T16:32
2021-09-22T16:32
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС.В соцсетях появилась информация, что поиски Ан-26 на вертолёте отложили до утра из-за темноты и сильного ветра.Ранее представитель экстренных служб рассказал, что к поиску Ан-26 привлечены два вертолета Ми-8."Проводится поиск пропавшего с радаров Ан-26 с привлечением наземной группировки в количестве 92 человек и 14 единиц техники", - сообщили в экстренных службах. Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, а связь с ним прервалась.На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.
https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
В МЧС рассказали о поисках пропавшего с радаров самолета Ан-26
МЧС: поиски пропавшего с радаров Ан-26 продолжаются, несмотря на сложные условия