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Спасатели с воздуха и земли ищут пропавший под Хабаровском Ан-26
Спасатели с воздуха и земли ищут пропавший под Хабаровском Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021
Спасатели с воздуха и земли ищут пропавший под Хабаровском Ан-26
Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:09
2021-09-22T14:56
происшествия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
ан-26
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.В 38 километрах от Хабаровска – предположительно, в районе Большехехцирского заповедника - перестал выходить на связь Ан-26. Самолет совершал технический полет, на борту шесть человек.По его словам, к поиску пропавшего воздушного судна также привлечены наземные группы с техникой высокой проходимости - всего более 40 человек.Поиски воздушного судна осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.Сотрудники Большехехцирского заповедника выясняют, на их ли территории упал пропавший в Хабаровском крае с радаров самолет Ан-26, сообщила РИА Новости сотрудница "Заповедного Приамурья".Она добавила, что на Хехцире гористая местность, сопки, покрытые лесом, и невооруженным глазом издали сложно что-то заметить.
https://ria.ru/20210922/samolet-1751287159.html
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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
14:09 22.09.2021 (обновлено: 14:56 22.09.2021)
 
Спасатели с воздуха и земли ищут пропавший под Хабаровском Ан-26

МЧС направило вертолет Ми-8 на поиски пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В 38 километрах от Хабаровска – предположительно, в районе Большехехцирского заповедника - перестал выходить на связь Ан-26. Самолет совершал технический полет, на борту шесть человек.
"На поиски пропавшего с радаров самолета вылетел вертолет Ми-8" со спасателями на борту", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к поиску пропавшего воздушного судна также привлечены наземные группы с техникой высокой проходимости - всего более 40 человек.
Поиски воздушного судна осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.
Сотрудники Большехехцирского заповедника выясняют, на их ли территории упал пропавший в Хабаровском крае с радаров самолет Ан-26, сообщила РИА Новости сотрудница "Заповедного Приамурья".
"Уже есть версия, что, может, и не у нас в заповеднике упал самолет. Мы тоже не обладаем какой-то конкретной информацией, но наши сотрудники заповедника, госинспекторы, вплоть до руководства - все мобилизованы, опрашивают активно население близ села Бычиха", - сказала собеседница агентства .
Она добавила, что на Хехцире гористая местность, сопки, покрытые лесом, и невооруженным глазом издали сложно что-то заметить.
Самолет транспортной авиации Ан-26 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 13:33
Самолет Ан-26
 
ПроисшествияХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Ан-26Исчезновение с радаров Ан-26 под Хабаровском
 
 
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