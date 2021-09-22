https://ria.ru/20210922/samolet-1751295637.html

Спасатели с воздуха и земли ищут пропавший под Хабаровском Ан-26

Спасатели с воздуха и земли ищут пропавший под Хабаровском Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021

Спасатели с воздуха и земли ищут пропавший под Хабаровском Ан-26

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:09

2021-09-22T14:09

2021-09-22T14:56

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

ан-26

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.В 38 километрах от Хабаровска – предположительно, в районе Большехехцирского заповедника - перестал выходить на связь Ан-26. Самолет совершал технический полет, на борту шесть человек.По его словам, к поиску пропавшего воздушного судна также привлечены наземные группы с техникой высокой проходимости - всего более 40 человек.Поиски воздушного судна осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.Сотрудники Большехехцирского заповедника выясняют, на их ли территории упал пропавший в Хабаровском крае с радаров самолет Ан-26, сообщила РИА Новости сотрудница "Заповедного Приамурья".Она добавила, что на Хехцире гористая местность, сопки, покрытые лесом, и невооруженным глазом издали сложно что-то заметить.

https://ria.ru/20210922/samolet-1751287159.html

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском