https://ria.ru/20210922/samolet-1751289458.html

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после потери связи с Ан-26

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после потери связи с Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после потери связи с Ан-26

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности после того, как самолёт Ан-26 исчез с радаров и перестал выходить на связь под... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:43

2021-09-22T13:43

2021-09-22T14:09

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

ан-26

россия

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751280237_0:283:3078:2014_1920x0_80_0_0_5d3b90080d972b264ce6631215d35508.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности после того, как самолёт Ан-26 исчез с радаров и перестал выходить на связь под Хабаровском, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Согласно данным ведомства, 22 сентября Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В 38 километрах от Хабаровска самолет исчез с радаров, связь с ним прервалась. На борту самолета находились шесть членов экипажа."По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения)", - сказали в ведомстве.В ведомстве добавили, что следственная группа готовится к выезду на место происшествия.

https://ria.ru/20210922/samolet-1751285282.html

хабаровский край

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, ан-26, россия, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском