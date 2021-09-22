https://ria.ru/20210922/samolet-1751289458.html
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после потери связи с Ан-26
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после потери связи с Ан-26 - РИА Новости, 22.09.2021
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после потери связи с Ан-26
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности после того, как самолёт Ан-26 исчез с радаров и перестал выходить на связь под... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:43
2021-09-22T13:43
2021-09-22T14:09
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
ан-26
россия
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности после того, как самолёт Ан-26 исчез с радаров и перестал выходить на связь под Хабаровском, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Согласно данным ведомства, 22 сентября Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В 38 километрах от Хабаровска самолет исчез с радаров, связь с ним прервалась. На борту самолета находились шесть членов экипажа."По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения)", - сказали в ведомстве.В ведомстве добавили, что следственная группа готовится к выезду на место происшествия.
https://ria.ru/20210922/samolet-1751285282.html
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, ан-26, россия, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
13:43 22.09.2021 (обновлено: 14:09 22.09.2021)
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после потери связи с Ан-26
СК возбудил дело о нарушении безопасности после пропажи с радаров Ан-26 в Хабаровском крае