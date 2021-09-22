https://ria.ru/20210922/rzhd-1751235181.html

РЖД готовятся скорректировать инвестпрограмму до 2025 года, пишут СМИ

РЖД готовятся скорректировать инвестпрограмму до 2025 года, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2021

РЖД готовятся скорректировать инвестпрограмму до 2025 года, пишут СМИ

Инвестиционная программа РЖД до 2025 года может быть увеличена на 800 миллиардов рублей, до 4,3 триллиона рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:37

2021-09-22T08:37

2021-09-22T08:37

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Инвестиционная программа РЖД до 2025 года может быть увеличена на 800 миллиардов рублей, до 4,3 триллиона рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Так, на следующий год вложения запланированы на уровне 1,06 триллиона рублей, в 2023 и 2024 году — 1,18 и 1,16 триллиона рублей соответственно, в 2025 году — 882 миллиарда рублей. Прежняя версия инвестпрограммы, утвержденная в конце 2020 года, предполагала 700–800 миллиардов рублей инвестиций ежегодно в 2021–2023 годах.Основным источником инвестиций должны стать собственные средства РЖД - 707 миллиардов рублей, а объём бюджетных средств сократится на 36 миллиардов рублей, до 194 миллиардов рублей. Поступления из Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличатся на 97 миллиардов рублей, до 137 миллиардов рублей.Уточняется, что из инвестпрограммы выбыл проект строительства железнодорожной линии Кривенковская-Сочи, а также другие проекты Южного кластера, на которые ранее предполагалось направить 350 миллиардов рублей инвестиций, сейчас - 1,7 миллиарда. Вложения в высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург тоже урезаны - на 132 миллиарда рублей из 225 миллиардов рублей.В то же время, в проект вернулся Северный широтный ход (СШХ), средства на который теперь заложены в объеме 150,5 миллиарда рублей. Ранее наоборот инвестиции с него снимали. Так, основной объем средств (83,2 миллиарда рублей) на СШХ предусматривается из средств РЖД, а из ФНБ и от ЯНАО поступит 32 и 35 миллиардов рублей соответственно. Уточняется, что на проекты обновления железнодорожной инфраструктуры до 2025 года предусмотрен дополнительно 1 триллион рублей.

https://ria.ru/20210921/rzhd-1751076412.html

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экономика, ржд, россия