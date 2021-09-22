https://ria.ru/20210922/rubl-1751232247.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 22.09.2021

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале утренних торгов стартовал в плюсе и к доллару, и к евро, отыгрывая рост стоимости нефти. Об этом свидетельствует информация Московской биржи. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T07:38

2021-09-22T07:38

2021-09-22T07:54

экономика

московская биржа

курс рубля

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Рубль в начале утренних торгов стартовал в плюсе и к доллару, и к евро, отыгрывая рост стоимости нефти. Об этом свидетельствует информация Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск подешевел на 15 копеек и снизился до 72,94 рубля.Евро также потерял в цене 15 копеек и достиг стоимости 85,49 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличился в цене на один процент, подорожав до 75,1 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210709/dollar-1740531963.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, курс рубля