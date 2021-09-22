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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 22.09.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале утренних торгов стартовал в плюсе и к доллару, и к евро, отыгрывая рост стоимости нефти. Об этом свидетельствует информация Московской биржи. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T07:38
2021-09-22T07:54
экономика
московская биржа
курс рубля
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Рубль в начале утренних торгов стартовал в плюсе и к доллару, и к евро, отыгрывая рост стоимости нефти. Об этом свидетельствует информация Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск подешевел на 15 копеек и снизился до 72,94 рубля.Евро также потерял в цене 15 копеек и достиг стоимости 85,49 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличился в цене на один процент, подорожав до 75,1 доллара за баррель.
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экономика, московская биржа, курс рубля
07:38 22.09.2021 (обновлено: 07:54 22.09.2021)
 
Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро на 15 копеек на дорожающей нефти

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Рубль в начале утренних торгов стартовал в плюсе и к доллару, и к евро, отыгрывая рост стоимости нефти. Об этом свидетельствует информация Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск подешевел на 15 копеек и снизился до 72,94 рубля.
Евро также потерял в цене 15 копеек и достиг стоимости 85,49 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличился в цене на один процент, подорожав до 75,1 доллара за баррель.
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