https://ria.ru/20210922/resursy-1751293932.html
Путин поручил главе Адыгеи уделить внимание чистоте водных ресурсов
Путин поручил главе Адыгеи уделить внимание чистоте водных ресурсов - РИА Новости, 22.09.2021
Путин поручил главе Адыгеи уделить внимание чистоте водных ресурсов
Президент России Владимир Путин поручил главе Адыгеи Мурату Кумпилову уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:02
2021-09-22T14:02
2021-09-22T14:02
общество
республика адыгея
владимир путин
мурат кумпилов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Адыгеи Мурату Кумпилову уделить больше внимания чистоте водных ресурсов."Так же, как и то, о чем вы сейчас сказали, – очистные сооружения. Безусловно, это связано с еще одной проблемой республики – с необходимостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. Вы тоже знаете об этом, мы с вами тоже как-то об этом говорили", - сказал Путин в ходе встречи с главой Адыгеи.
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общество, республика адыгея, владимир путин, мурат кумпилов
Путин поручил главе Адыгеи уделить внимание чистоте водных ресурсов
Путин поручил главе Адыгеи Кумпилову уделить больше внимания чистоте водных ресурсов