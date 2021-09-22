https://ria.ru/20210922/resursy-1751293932.html

Путин поручил главе Адыгеи уделить внимание чистоте водных ресурсов

Путин поручил главе Адыгеи уделить внимание чистоте водных ресурсов - РИА Новости, 22.09.2021

Путин поручил главе Адыгеи уделить внимание чистоте водных ресурсов

Президент России Владимир Путин поручил главе Адыгеи Мурату Кумпилову уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:02

2021-09-22T14:02

2021-09-22T14:02

общество

республика адыгея

владимир путин

мурат кумпилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750536385_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b05d8201bdca3937581dbb8ad261b073.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Адыгеи Мурату Кумпилову уделить больше внимания чистоте водных ресурсов."Так же, как и то, о чем вы сейчас сказали, – очистные сооружения. Безусловно, это связано с еще одной проблемой республики – с необходимостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. Вы тоже знаете об этом, мы с вами тоже как-то об этом говорили", - сказал Путин в ходе встречи с главой Адыгеи.

https://ria.ru/20210615/gosuslugi-1737057704.html

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика адыгея, владимир путин, мурат кумпилов