https://ria.ru/20210922/razryv-1751227991.html

Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом

Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом - РИА Новости, 22.09.2021

Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом

Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой "Взгляд" назвал реальное непризнание результатов выборов в Госдуму со стороны Евросоюза условием для "политической... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T04:15

2021-09-22T04:15

2021-09-22T04:15

выборы в государственную думу

в мире

москва

алексей пушков

евросоюз

госдума рф

европарламент

россия

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Пушков назвал условие для "войны" России и ЕС

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой "Взгляд" назвал реальное непризнание результатов выборов в Госдуму со стороны Евросоюза условием для "политической войны" между Москвой и ЕС.Как объяснил политик, единственный документ, призывающий страны ЕС не признавать результаты при выявлении нарушений международного права, а именно резолюция Европарламента от 16 сентября, носит рекомендательный характер. При этом сенатор подчеркнул, что у Запада нет поводов для заявлений о таких нарушениях на выборах в России.Сенатор отметил, что считает такое развитие событий нереальным. По его мнению, "со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут".

https://ria.ru/20210921/vybory-1751154078.html

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в мире, москва, алексей пушков, евросоюз, госдума рф, европарламент, россия