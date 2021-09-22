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Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом - РИА Новости, 22.09.2021
Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой "Взгляд" назвал реальное непризнание результатов выборов в Госдуму со стороны Евросоюза условием для "политической... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T04:15
2021-09-22T04:15
2021-09-22T04:15
выборы в государственную думу
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алексей пушков
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европарламент
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Пушков назвал условие для "войны" России и ЕС
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой "Взгляд" назвал реальное непризнание результатов выборов в Госдуму со стороны Евросоюза условием для "политической войны" между Москвой и ЕС.Как объяснил политик, единственный документ, призывающий страны ЕС не признавать результаты при выявлении нарушений международного права, а именно резолюция Европарламента от 16 сентября, носит рекомендательный характер. При этом сенатор подчеркнул, что у Запада нет поводов для заявлений о таких нарушениях на выборах в России.Сенатор отметил, что считает такое развитие событий нереальным. По его мнению, "со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут".
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в мире, москва, алексей пушков, евросоюз, госдума рф, европарламент, россия
Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
Сенатор Пушков: непризнание Евросоюзом выборов в Госдуму приведет к разрыву с Россией